Back to Basics: Suzuki Vitara

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Suzuki Vitara is een stuk ruimer dan de Nissan Juke die we vorige week uitkleedden. Toch ligt de vanafprijs bijna €2.000 lager. Zien we dat terug in de basisuitrusting?

Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet Comfort

€ 22.099

De 1.0 van de Vitara levert 112 pk en 170 Nm koppel. Daarmee heeft de Suzuki 11,5 tellen nodig voor de sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Suzuki levert de Vitara in een hele reeks kleuren, maar slechts twee lakkleuren (rood en wit) kennen geen meerprijs. Ook aan andere zaken dan de exterieurkleur kun je een standaard Vitara van de duurdere uitvoeringen onderscheiden. Zo heeft alleen de basisuitvoering zwarte spiegelkappen en zwarte deurgrepen. Ook moet de net iets meer dan 22 mille kostende Vitara het als enige van de Vitara-prijslijst stellen zonder chromen accenten. De grille is volledig zwart, terwijl andere uitvoeringen een deels blinkend exemplaar dragen. Ook de chroomstripjes in de (nep-) roosters onderaan de A-stijlen ontbreken.

Interieur en gemak

Wat voor weer het ook is, Suzuki maakt het in de Vitara altijd mogelijk om de temperatuur te bepalen. Een handbediende airco is namelijk standaard. Mocht je geen fan zijn van de drogere aircolucht, dan bedien je de ramen voorin elektrisch. Achterpassagiers moeten zwengelen voor extra frisse lucht. Tevens leveren de Japanners een cd- en mp3-speler met Bluetooth- en USB-connectie en vier speakers zonder meerprijs. Dat systeem bedien je met fysieke knoppen op de middenconsole óf op het stuurwiel. Beide passagiers op de eerste zitrij kunnen in een standaard Vitara hun zitpositie aanpassen door de stoel in hoogte te verstellen. Het stuurwiel is in hoogte en diepte verstelbaar.

De Vitara is vergaand te personaliseren. Houd je de hand op de knip, dan is het interieur in zwart- en grijstinten uitgevoerd. Er is echter van alles mogelijk, mocht je voor duurdere uitrustingsniveaus gaan. Blauwe ringen rondom de ventilatieroosters, gele accenten op de versnellingspook en zelfs gele pedalen zijn mogelijk.

Veiligheid en rijden

In de chroomloze uitvoering van de cross-over kun je uiteraard rekenen op zaken als ESP en ABS, maar dat is eigenlijk niet meer vermeldenswaardig. De auto beschermt je tegen wegrollen op een helling, onderbreekt automatisch het grootlicht in geval van een naderende tegenligger en meldt het wanneer de bandenspanning te laag is. Zaken als een rijbaanassistent of een noodremsysteem kent de Comfort-uitvoering niet. Wel helpt hij je brandstof besparen met een start-stopsysteem.