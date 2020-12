Back to Basics: Skoda Enyaq iV

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Skoda Enyaq iV is na de Citigo e-iV de tweede EV van het merk. Die laatste is echter alleen nog uit voorraad leverbaar, dus dat betekent dat de Enyaq momenteel de enige elektrische Skoda is die je nieuw kunt bestellen. In 'Back to Basics' zoekt AutoWeek uit welke uitrusting de elektrische SUV voor zijn vanafprijs meekrijgt.

Skoda Enyaq iV 60

€40.780

Qua varianten blijft het in ieder geval overzichtelijk bij Skoda. De Enyaq iV is er momenteel als '60' of als '80'. De verschillen tussen de twee zitten in het vermogen en de accucapaciteit. De 60 heeft een accu van 58 kWh en een motor die 180 pk levert, terwijl de 80 het doet met 77 kWh en 204 pk. Dankzij die grotere accucapaciteit heeft de 80 een WLTP-actieradius van 510 kilometer, terwijl de 60 blijft steken op 390 kilometer. Ook kan de 80 zichzelf iets rapper vullen met stroom aan de snellader: het snellaadvermogen bedraagt 125 kW ten opzichte van 100 kW voor de 60. Overigens is de 60 standaard beperkt tot 50 kW snelladen: voor de snellaadcapaciteit van 100 kW dien je €550 bij te betalen. Een laadkabel is dan wel weer bij de vanafprijs inbegrepen. De Enyaq iV 80 kost overigens €7.000 meer dan de 60, die voor het bovenstaande bedrag in de prijslijst staat. In tegenstelling tot bij de Volkswagen ID4 heeft de klant bij de Enyaq geen keuze uit verschillende uitrustingsniveaus, maar wel uit verscheidene optiepakketten. Daarover straks meer.

Zwarte bumpers

Waar de meeste automerken hun modellen standaard in het zwart of wit leveren, gooit Skoda het over een andere boeg. De enige gratis lakkleur op de Enyaq iV is namelijk het 'Energy Blue' op de afbeeldingen. Verder bestaat de keuze uit zeven andere metallic lakkleuren, die in de meeste gevallen een meerprijs hebben van €700. Alleen 'Velvet Red Metallic' moet €1.100 opbrengen. Wat de wielen betreft is de Enyaq iV overigens allerminst kinderachtig, want standaard rolt hij al op 19-inch lichtmetalen wielen. Optioneel zijn nog drie andere wieldesigns leverbaar, variërend van 19-inch tot 21-inch.

De zwarte achterbumper lijkt een typisch stijlkenmerk van een basismodel, maar ook de duurdere versie van de Enyaq heeft 'm. Daar hoef je je dus zeker niet voor te schamen. Overigens is de omlijsting van de zijruiten voor €400 ook in chroom te krijgen. Zowel voor als achter heeft de Enyaq standaard ledverlichting. Als optie is dat op de 60 voor €1.290 nog op te waarderen naar matrix-ledkoplampen en 'luxe led-achterlichten' met dynamische richtingaanwijzers. Liefhebbers van de lichtgevende 'Crystal Face'-grille zullen door moeten sparen voor de 80, want op de 60 is die optie niet leverbaar. Om het parkeren wat makkelijker te maken zijn parkeersensoren achter standaard. Optioneel is voor €650 het Parking-pakket met sensoren vóór en een achteruitrijcamera leverbaar.

Flink scherm

Het interieur van de Enyaq is standaard bekleed met een combinatie van stof en kunstleer. Naast de stoelen is ook een deel van het dashboard gehuld in stof, dat standaard een grijze kleur heeft. Optioneel is er ook een combinatie van leer en alcantara of volledig lederen bekleding te krijgen. Die stoelen zijn overigens handmatig verstelbaar. Om te zorgen voor wat extra sfeer kun je de sfeerverlichting in 10 kleuren instellen. Waar het verder bij producten van de Volkswagen groep doorgaans gebruikelijk is dat er voor de vanafprijs een kleiner scherm in het interieur wordt geschroefd, is dat bij de Enyaq allerminst het geval. Standaard krijg je gewoon het 13-inch scherm bovenop het dashboard. Navigatie, DAB+ en smartphonevoorbereiding zijn eveneens bij de prijs inbegrepen. Starten doe je met een druk op de knop, maar ontgrendelen moet wel met de sleutel.

Comfortverhogende zaken als een licht- en regensensor en gescheiden klimaatcontrole met twee zones zijn altijd aanwezig op de Enyaq. Voorin zijn er twee usb c-aansluitingen om telefoons op te laden. In praktisch opzicht stelt de Enyaq ook niet teleur: zo is de achterbank standaard in delen neerklapbaar en zit er, zoals het een Skoda betaamt, een opbergvak voor een paraplu in de bestuurdersdeur en een ijskrabber aan de binnenzijde van de achterklep. Normaal gesproken zit deze bij de tankklep, maar bij de Enyaq staat deze tijdens het laden natuurlijk open. Het zou jammer zijn als een willekeurige voorbijganger opeens besluit dat hij een ijskrabber nodig heeft. Voor de koude wintermaanden is het overigens fijn om te weten dat de Enyaq een op afstand bedienbare voorverwarming heeft.

Qua veiligheidssystemen beschikt de Enyaq over Front Assist en Lane Assist. Voor zaken als adaptieve cruisecontrol en dodehoekassistentie moet je het assistentiepakket à €850 aanvinken. Bij het Infotainment Plus-pakket krijg je voor €900 een head-up display. Ondanks het feit dat de Enyaq standaard niet bepaald karig is uitgerust, is de optielijst nog behoorlijk omvangrijk. Enkele andere noemenswaardige opties zijn de warmtepomp (€1.200), het klimaatpakket met stoelverwarming, verwarmde ruitensproeiers en 3-zone climate control (€490) en het comfortpakket met onder meer draadloos opladen voor de telefoon en keyless go (€890). Concluderend is de Enyaq standaard niet heel karig uitgerust, maar het is ook weer niet zo dat je de optielijst volledig ongemoeid kunt laten. Een prijspakker kun je 'm dan ook niet echt noemen.