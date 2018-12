Back to Basics: Porsche 911 (992)

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Porsche 911 Carrera S - € 156.700

Eerst is het echter tijd voor een kleine disclaimer, want helemaal ‘basis’ is deze 911 niet. In de nabije toekomst verwachten we namelijk ook nog een Carrera zonder ‘S’. De basisprijs gaat dus naar verwachting nog iets naar beneden. Tot die tijd moeten we het echter met de 450 pk sterke versie met achttraps PDK-automaat en achterwielaandrijving doen en die kost dik anderhalve ton. Een heleboel geld, maar dan heb je wel de allernieuwste versie van één van de meest legendarische sportauto’s aller tijden onder je billen. Daarmee kun je altijd voor komen rijden. Op kleurengebied is er relatief veel te kiezen voor wie geen cent van die basisprijs wil afwijken. Het ‘Racing Geel’ noemden we al, maar ook knalrood, wit en zwart behoren tot de mogelijkheden. Bovendien staat een 911 natuurlijk niet op 16-inch staal met wieldoppen. Nee, de auto krijgt altijd fraai lichtmetaal mee, dat aan de voorzijde 20 inch en aan de achterzijde 21 inch groot is. Ledkoplampen en die bijzondere doorlopende achterlichtbalk zorgen ervoor dat de auto ook in het donker een indrukwekkende verschijning is. Uit de achterbumper steken vier uitlaateindstukken, want dat is waar de standaard uitlaat zich aan laat herkennen. Het optionele sportuitlaatsysteem heeft één ovaal eindstuk per kant en kost € 2.753 extra.

Displays

Aan de binnenzijde biedt Porsche keuze uit maar liefst 26 verschillende kleurencombinaties en leersoorten en zijn er bovendien verschillende stoelvarianten te kiezen. De zuinige 911-koper moet het echter met deels leren stoelen in zwart of grijs doen. De standaard sportstoelen hebben een elektrisch verstelbare rugleuning en elektrische hoogteverstelling, maar moeten met de hand van voren naar achteren worden geduwd. Het fors grotere schermoppervlak waarmee de nieuwe 911 de blits maakt, is standaard. Dat betekent dat een analoge toerenteller wordt bijgestaan door twee displays die, indien gewenst, de ontbrekende vier klokken kunnen weergeven. In het midden prijkt bovendien het 10,9-inch touchcscreen van het Porsche Communication Management-systeem, dat onder meer online-navigatie biedt. Ook klimaatregeling is gewoon present.

Veel 911-rijders spenderen een vermogen aan opties die de rijeigenschappen naar een hoger plan moeten tillen. Kenners hebben vast al gezien dat de stopwatch op het dashboard ontbreekt. Het typische 911-sieraad is onderdeel van het Sport Chrono-pakket, dat ook de knop op het stuur voor de bediening van verschillende rijmodi bevat. Aanradertje dus, maar wel een aanrader van € 2.458. Porsches stabilisatiesysteem Dynamic Chassis Control (PDCC) kost nog meer: € 3.394. Je wilt achterwielbesturing? Dat wordt dan € 2.375.

Een 911 Carrera is echter niet bedoeld als hardcore sportauto, maar mag ook luxueus zijn. Op de 992-generatie introduceert Porsche een reeks assistentiesystemen om het dagelijks leven met de auto veiliger en eenvoudiger te maken, maar de rijstrookassistent en de adaptieve cruisecontrol kosten wel extra. Meer gemak krijg je ook door het optionele keyless entry-systeem aan te vinken. Parkeersensoren zijn eveneens optioneel en eigenlijk onmisbaar op de lastig overzienbare 911. Niet noodzakelijk, maar wel lekker zijn de optionele audiosystemen. Bose-speakers hebben met € 1.496 nog een behapbaar prijskaartje, maar de Burmeister-exemplaren moet je met een meerprijs van € 4.863 wel érg graag willen.

Ook voor stoelverwarming en automatisch dimmende spiegels vraagt Porsche een extra investering. Het luxeniveau is verder op te krikken met ongetwijfeld fantastische adaptieve sportstoelen en tal van personaliseringsmogelijkheden. Geborduurde logo’s op hoofdsteunen of middentunnel, gekleurde gordels, nog meer leer of een schitterend, met alcantara overtrokken plafond maken het een fraai, maar flink duurder geheel. Het dak verdient een aparte vermelding, want Porsche biedt maar liefst vier varianten aan op de 911 coupé. Standaard is de 911 voorzien van een vast, aluminium dakpaneel. Voor € 3.758 kan het dak in nog lichter carbon worden uitgevoerd en dan is er nog het schuifdak. Dat is er in twee varianten. Het aluminium exemplaar is in gesloten toestand nauwelijks zichtbaar en kost € 1.785. Wie liever een glazen panoramadak heeft, betaalt € 2.375.