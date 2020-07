Back to Basics: Peugeot 308

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Peugeot 308 Berline 1.2 Puretech 110 Active Pack

€ 27.000

Mede door de WLTP en zijn leeftijd is de prijslijst van de Peugeot 308 flink uitgekleed. Zo zijn er nog maar twee benzinemotoren beschikbaar, met daarbij de keuze uit vijf uitrustingsniveaus. Met een instapprijs van € 27.000 is de vijfdeurs hatchback in vergelijking met zijn concurrenten aan de prijzige kant. Een Ford Focus, Renault Mégane en zelfs Volkswagen Golf worden voor minder aangeboden. Peugeot kiest er echter voor om geen kale-kale 308 aan te bieden. Zo beschikt de instapper al over een 110 pk sterke 1,2-liter driecilinder, een blok dat ervoor zorgt dat de Peugeot binnen 10,0 seconden op de 100 zit en doorgaat tot 188 km/h. Tijdens de sprint van 0 naar 100 laat hij daarbij de Golf bijvoorbeeld achter zich, die er met zijn 90 pk sterke instapversie 11,2 seconden over doet.

Hoewel de witte kleur anders doet vermoeden, wordt de koets van de 308 als Active Pack niet extreem kaal afgeleverd. Zo heeft hij lichtmetalen 16-inch wielen, zijn alle onderdelen in kleur meegespoten en zijn leddagrijverlichting en ledachterlichten aanwezig. De koplampen zelf zijn niet met ledjes gevuld; dat gebeurt pas vanaf de meest luxe GT. Ook de standaard mistlampen zijn vanaf de luxere GT pas in led uitgevoerd. De achterbumper van een 308 met Active Pack wordt daarbij standaard voorzien van parkeersensoren, maar de voorbumper niet. De iets luxere Alure krijgt deze optie wel, samen met een achteruitrijcamera. De buitenspiegels laten zich verder elektrisch bedienen, maar klappen ook met een druk op de knop in en uit.

Ook binnenin houdt Peugeot zich niet bepaald in. Hoewel het mede door de zwarte stoffen stoelen nogal een donker geheel is, worden veel roosters en andere dingen met een zilverkleurige sierlijst afgewerkt. Twee schermen vinden daarbij standaard hun weg naar het binnenste van een 308: eentje centraal voor de multimedia, eentje hoog boven het compacte, met leer beklede multifunctionele stuurwiel. Dat tweede scherm is één van de eerder benoemde vernieuwingen: de 308 heeft voortaan standaard Peugeots i-Cockpit (uit bijvoorbeeld de nieuwe 20(0)8). Het multimediasysteem kan standaard overweg met Apple CarPlay, Android Auto en DAB+-radio. Navigatie is echter niet standaard aanwezig. De 308 krijgt wel standaard een gescheiden klimaatregeling, cruisecontrol met snelheidsbegrenzer en Peugeots Connect SOS. Ook alle vier de ramen zijn met een druk op de knop te openen en te sluiten.

Met een standaard 308 moet je dus wel uit de voeten kunnen. Wie wat extra ruimte wil, kan kiezen voor de stationwagonversie SW. De meerprijs voor deze carrosserievorm bedraagt € 1.250.