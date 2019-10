Back to Basics: Nissan Juke

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Waar we eerder dit jaar nog aandacht schonken aan de uitgaande generatie van de Nissan Juke, is nu diens opvolger aan de beurt voor een Back to Basics. Nissan stak de auto in het nieuw, we reden ermee en nu staan ook de configurator en de prijzen op het internet . We ontdoen hem van al zijn opties, wat blijft er dan standaard over?

Nissan Juke Visia

€ 23.990

Om daarachter te komen beginnen we bij de motorische specificaties. Nissan biedt momenteel slechts een motoroptie: een 999 cc grote driecilinder met turbo op benzine, goed voor 117 pk en 180 Nm koppel. Met deze aandrijflijn accelereert de Juke vanuit stilstand naar de honderd in 10,4 seconden. De acceleratie stopt bij een snelheid van 180 km/h. Schakelen gaat standaard middels een zestraps handbak. Een dubbelkoppelings automaat behoort tot de mogelijkheden, mits je € 3.000 extra overhandigt aan de dealer. Wel ga je dan automatisch naar het Acenta-uitrustingsniveau, een stapje hogerop de ladder ten opzichte van de basisuitvoering. In totaal heeft die ladder vijf treden. De Tekna is standaard de rijkst uitgeruste Juke en kost je minstens € 28.990.

Als voorbijganger onderscheid je de nieuwe auto van een Juke-rijder ‘met de hand op de knip’ aan een niet-metallic rode lak, want dat is de enige gratis lakoptie. Een andere tint kost je tussen de € 200 en € 750 extra. Wens je een afwijkende daklak, dan ben je aangewezen op een hoger uitrustingsniveau. Verder herken je een standaard Juke aan 16-inch stalen wielen met wieldoppen en een antennespriet in plaats van een haaienvin. De Japanners kleden de Juke altijd aan met ledverlichting rondom en lakzwarte spiegelkappen en A-stijlen. Wel houden ze geblindeerde ramen áchter en mistlampen vóór achter de hand, mocht je minder dan € 24.000 investeren.

Interieur en gemak

Doe je dat toch, dan bekleedt Nissan het interieur met stemmig zwart stof. Wél zit die bekleding voorin standaard om elektrisch verstelbare stoelen gevouwen. Een kanttekening: terwijl de bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar is, is de bijrijdersstoel dat niet. Terwijl je met behulp van elektriciteit je ideale zitpositie zoekt zit je op stof, terwijl de armsteunen in de voordeur, evenals het dashboard, bekleed zijn met kunstleer. Voor een beetje glans in het verder veelal zwarte binnenste van de Juke, grijp je bij het verlaten van de auto naar verchroomde deurontgrendelaars.

Verder maakt Nissan voor de instapprijs je leven gemakkelijker en aangenamer met een in delen neerklapbare achterbank, handmatig bediende airco, elektrische ramen voor, een in hoogte- en diepte verstelbaar stuur en een simpele 4,2-inch groot kleurendisplay voor de infotainment. Die ontvangt input via de radio of via Bluetooth-, usb- of AUX-connectie. De output komt je oren vervolgens via vier luidsprekers tegemoet. Mocht die output je niet aanstaan, dan hoef je je handen niet van het stuur te halen om het volume naar nul te brengen. Ook stuurwielbediening behoort namelijk tot de uitrusting zonder meerprijs.

Veiligheid en rijden

Qua veiligheidsuitrusting gaat Nissan mee met de tijd, waardoor de Japanse autofabrikant de auto in Nederland altijd voorziet van een noodremsysteem, een rijbaanassistent, verkeersbordherkenning en ISOFIX voor de bevestiging van kinderstoeltjes. Daarnaast kan de auto zelf bellen in geval van een ongeluk of pech. Degene aan de andere kant van de lijn zal je zo goed mogelijk proberen te helpen, ongeacht hoeveel geld je overmaakte aan zijn of haar werkgever. Tot slot beschikt een standaard Juke over cruise-control, automatisch onderbrekend grootlicht bij een naderende tegenligger, start-stopsysteem en een keur aan airbags.

Of dit alles genoeg is om de klanten naar de dealers te lokken? Van de vorige, eerste generatie Juke verkocht Nissan ruim een miljoen exemplaren in Europa en het segment van de compacte crossover is nu populairder dan ooit. De concurrentie is daardoor exponentieel toegenomen. De taart is flink gegroeid, maar het aantal stukjes waarin-ie wordt verdeeld is dat ook. We zijn benieuwd of de nieuwe generatie Juke het in zich heeft om óók Europa-miljonair te worden.