Back to Basics: Maserati Quattroporte

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Het Italiaanse vlaggenschip, zo kun je de Maserati Quattroporte eigenlijk het beste omschrijven. Het is dan ook wellicht geen auto die je één-twee-drie in deze rubriek zult verwachten, want het gaat hier uiteraard niet om de vraag of hij wel cruisecontrol of airco heeft, maar het is wel leuk om eens weg te dromen in de Italiaanse configurator.

Maserati Quattroporte Diesel

€ 142.800

Wij scrollen door de configurator van Quattroporte Diesel. Met een vanafprijs van iets meer dan € 142.000 is deze namelijk een stuk goedkoper dan de V6 benzine-uitvoering met 430 pk. De Quattroporte S Q4 kost in Nederland namelijk € 185.592. Qua prestaties leveren we met de diesel wat in. Schiet de diesel binnen 6,4 seconden vanuit stilstand naar de 100, de benzineversie doet daar 1,6 seconden korter over. De topsnelheid van de achterwielaangedreven zelfontsteker bedraagt 252 km/h, de vierwielaangedreven benzine komt tot 288 km/h. Alsnog geen cijfers waarvoor je je als bestuurder hoeft te schamen, maar het blijft feit dat er aardig wat wordt ingeleverd.

Voor het imposante koetswerk heeft Maserati twee standaardlakkleuren: Bianco-wit (foto 1) of Nero-zwart (foto 2). Daarnaast levert Maserati nog vijf metallickleuren voor € 1.573, de exclusieve Bianco Alpi-witte en Blue Nobile-blauwe kleur kosten € 3.569,50 extra. Standaard voorzien de Italianen de Quattroporte van 19-inch lichtmetalen wielen. Uiteraard kan ook hier worden uitgepakt. De meerprijzen lopen op van € 1.754,50 tot liefst € 6.413 voor 21-inch dubbele vijfspaaks-exemplaren. Hecht je daarnaast heel veel waarde aan de kleur van de remklauwen, dan heeft Maserati goed nieuws! De standaard zilverkleurige klauwen worden voor een meerprijs van € 665,50 in bijvoorbeeld het rood of blauw geleverd. Ook vanbinnen wanen we ons uiteraard in luxe. Voor zeven verschillende delen kunnen we kiezen uit de meest uiteenlopende hout- en leersoorten. Voor de grootste interieurdelen valt te kiezen uit drie kleuren leder: zwart en twee verschillende tinten bruin. Zit je liever in een - begrijpelijk - met rood bekleed interieur? €5.566 afrekenen graag! Om de afwerkdelen vervolgens met carbon fiber te bekleden, kost maar liefst nog eens € 3.993 extra. Het resultaat van deze extra investeringen zie je op foto 9. Met de Granlusso-uitvoering stijgt de vraagprijs naar € 154.600. Voor dat extra geld werkt Maserati met meer verchroomde afwerkdelen in bijvoorbeeld de voorbumper, wordt het koetswerk aan de zijkant iets breder aangezet, zijn 20-inch wielen standaard en worden opties als de soft-close-doors toegevoegd.

Standaard is de auto uiteraard van veel luxe voorzien. Cruisecontrol, airco over twee zones en een centrale voor de multimedia: stuk stuk zijn ze aanwezig. Opvallend is wel dat Maserati nog met analoge klokken achter het stuur werkt en dat DAB+ niet standaard kan worden afgespeeld. Midden in de middenconsole verwerkt Maserati nog een ander analoog klokje met de tijd. Uiteraard zijn er verschillende pakketten en opties leverbaar. Neem het ‘Interior Carbon Package’ met onder andere carbon versnellingshendels achter het stuur en een sportstuur (€ 7.139). Ook kan de bestuurder voor wat extra veiligheidshulpjes kiezen (€ 4.840), een uitgebreider audiosysteem van Bowers & Wilkins (€ 1.573) of 'hoogwaardige uitklaptafels' achter de voorstoelen voor de achterpassagiers (€ 2.783). Een extra zonnedakje kost € 2.117, het soft-door-close-systeem kent een meerprijs van € 786,50. Wie een alcantara dakbekleding wil, moet nog eens € 1.754,50 bij elkaar sparen. Mochten de achterpassagiers ook hun eigen klimaatregeling willen, dan kan dat. De climatecontrol over vier zones verdeeld kost alleen wel € 2.904 extra.