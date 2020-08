Back to Basics: Kia Sportage

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Kia Sportage 1.6 GDi ComfortLine

€ 33.395

Sinds twee jaar rijdt de gefacelifte versie van de vierde generatie Sportage rond. Geheel overzichtelijk is de prijslijst van de Sportage in de loop der tijd uitgedund tot vier keuzemogelijkheid, met de 1,6-liter GDi-benzinemotor met 132 pk en 161 Nm koppel als instapper. Op benzinevlak behoort ook de 177 pk sterke geblazen 1.6 T-GDi tot de mogelijkheden, maar de instapprijs schiet dan gelijk omhoog naar € 37.895. Daarbij moet wel worden gezegd dat de Sportage dan ook gelijk minimaal in de luxere DynamicLine-jas wordt gehesen. Je hebt ook de keuze uit een mild-hybrid-diesel, de 136 pk sterke 1.6 CRDi MHEV. Met enkel een budget voor de instapper verwijst de Kia-verkoper iedereen dus door naar de iets minder vlotte turboloze 1.6-benzinemotor. Een sprint bij het stoplicht naar de 100 duurt 11,5 seconden in de 1.390 kg zware SUV, op de Duitse autobahn kan er worden doorgetrapt tot 182 km/h.

Naast verschillende motoren staan vijf uitrustingsniveaus, met de ComfortLine aan kop, in de configurator op ons te wachten. Een blik in de prijslijst leert dat Kia bij deze uitvoering met de meest noodzakelijke luxe over de brug komt, maar het verder vrij neutraal houdt. Neem de buitenkant van de koets. Daarvoor liggen lichtmetalen 16-inch wielen, mistlampen in de voorbumper en dakrails klaar. Naast een aanwezige lichtsensor zijn ook buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar. Hiermee ben je er echter ook wel. Kia biedt bijvoorbeeld geen parkeersensoren, geen verchroomde afwerklijsten rondom de grille of ramen en ook voor ledverlichting – in welke vorm dan ook – moeten we nog even doorsparen. Zelfs de dagrijverlichting is halogeen.

Binnenin wordt deze lijn voor een deel voortgezet. Zo behoort een airconditioning tot de standaarduitrusting, maar is hij enkel over één gebied in te stellen. Ook de sleutel moet ‘ouderwets’ in het contactslot worden gestoken. Nu is het zeker geen kale bedoening, want met een cruisecontrol met snelheidsbegrenzer, een met leer bekleed stuurwiel en pookknop en vier elektrisch bedienbare ramen is er genoeg luxe aan boord voor dagelijks gemak. Ook een 8-inch scherm voor de multimedia met DAB+-radio en Apple CarPlay en Android Auto is standaard aanwezig. Uitgaan van een ingebouwde navigatie is echter te hoog gegrepen. ComfortLine-bestuurders nemen daarbij plaats op ‘LX’ stoffen stoelen.

Wie met € 2.000 extra op zak gaat shoppen voor een Sportage kan zijn handtekening onder een DynamicLine zetten met dezelfde turboloze 1.6 GDi. Deze ziet er vanbuiten een stuk luxer uit met verschillende verchroomde sierlijsten en grotere wielen en zit een stuk beter in zijn spullen met standaard led-dagrijverlichting en achterlichten, parkeersensoren achter, klimaatregeling met twee zones en een ingebouwd navigatiesysteem.

Kanttekening: jammer genoeg toont Kia’s configurator geen verschillen tussen de verschillende uitrustingsniveaus. De verchroomde sierdelen, grote wielen en het luxe dashboard op de bovenstaande foto’s behoren dus níét tot de standaarduitrusting.