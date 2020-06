Back to Basics: Kia Rio

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Kia Rio begon zijn carrière in Nederland ooit als een vrij stoffige hatchback (en destijds nog sedan), maar is ondertussen uitgegroeid tot een hip model. De vierde generatie rijdt ondertussen al een tijdje rond en die heeft zich nog nooit in deze rubriek mogen bewijzen. Tijd om daar verandering in te brengen.

Kia Rio DynamicLine 1.0 T-GDi

€ 21.495

Na de Picanto is de Rio de best verkochte auto die Kia ooit in ons land voerde. Al dik 48.000 Nederlanders gingen over tot aankoop van de compacte Kia. Het succes lijkt echter niet aan te houden, want hij weet het overdonderende succes van zijn voorganger niet te evenaren. Het verkooprecord van dik 7.500 exemplaren (2012) is sindsdien namelijk nooit meer behaald. Een grote kans dat dit komt door de bijtellingsvriendelijke diesels die Kia destijds aanbood. Desalniettemin zakte vorig jaar de verkoop flink in tot een dieptepunt van 899 exemplaren. Waar dat aan ligt? Hoewel de diesels verdwenen zijn ligt het waarschijnlijk niet aan de motorisering, want in de prijslijst staan twee keurige versies van de geblazen 1.0 T-GDi. De instapmotor is een uitsluitend handgeschakelde versie met 100 pk, de krachtiger versie krijgt 120 pk en valt te combineren met een handbak of een automaat. De instapmotor krijgt de Rio binnen 10,7 seconden vanuit stilstand op de 100 en zorgt voor een topsnelheid van 186 km/h. Daarmee biedt Kia meer dan bijvoorbeeld Volkswagen, dat als instapper voor de Polo een ongeblazen 1,0-liter met 80 pk aanbiedt (170 km/h, 15,4 seconden).

7-inch

Dan de uitrusting. Door het wegvallen van de relatief kale EconomyLine-uitvoering zit de nu instap-DynamicLine aardig in zijn spullen. Neem de buitenkant, waar de Rio naast standaard lichtmetalen 15-inch wielen (een maatje kleiner dan op de foto’s uit de configurator) standaard mistlampen aan de voorkant, parkeersensoren in de achterbumper met een camera, zilverkleurige omlijsting van de grille en (halogeen-)koplampen met bochtverlichting krijgt. Binnenin is het ook allerminst een kale bedoening. Na de centrale vergrendeling van de deuren valt als eerste het 7-inch scherm voor de multimedia op. Dit scherm biedt toegang tot verschillende luxe zaken, zoals navigatie, Apple CarPlay en Android Auto, DAB+ en de projectie van de achteruitrijcamera. Verder heeft de Rio een lichtsensor, airconditioning (niet automatisch geregeld, zoals op de foto’s), een verstelbare middenarmsteun en elektrische verstelbare en verwarmbare buitenspiegels. Op het met leer beklede stuurwiel zitten knoppen voor de standaard cruisecontrol met snelheidsbegrenzer. De bestuurdersstoel laat zich daarnaast ook in hoogte verstellen en het stuurwiel is juist weer in diepte verstelbaar.

Stoelverwarming

Al met al is er dus maar weinig te klagen over de basis-Rio. Die is met een vraagprijs van € 21.495 natuurlijk ook wel iets aan de prijs, maar daarvoor komt Kia dus ook met een stevige standaarduitrusting. Nog wat geld over? Denk dan aan een andere lakkleur (€ 595), stoelverwarming (€ 569), parkeersensoren voor (€ 439) of grotere wielen (€ 1.149).