Back to Basics: Fiat Panda

Hoewel de Fiat Panda al sinds 1980 bestaat, zijn de Italianen pas toe aan de derde generatie. Deze introduceerden ze in 2011 en staat momenteel in de prijslijsten vanaf € 13.795. Vandaag nemen we de standaarduitrusting onder de loep.

Als je de Fiat Panda ophaalt zonder ook maar één euro meer dan bovengenoemd bedrag achter te laten, krijg je een A-segmenter mee met een 69 pk sterke en 1,2 liter grote viercilinder. Het goedkoopste uitrustingsniveau heet Popstar en is niet voor niets het goedkoopst: in het segment van de kleinsten vind je onderaan de prijslijst doorgaans weinig luxe en de Panda vormt geen uitzondering op die regel.

Veiligheid en optische aankleding

Uiteraard is de Panda standaard voorzien van een aantal items die de auto veiliger maken. Zo beschikt het stadsautootje over ABS, ESC, een bandenspanningscontrolesysteem en stuurbekrachtiging. Daarnaast word je in het geval van een ongeluk opgevangen door maximaal vier airbags: een voor elke voorinzittende en twee gordijnairbags. Ook levert Fiat de Popstar met een achterruitenwisser én in het geval van een noodstop automatisch activerende knipperlichten.

De Panda is sinds jaar en dag een guitige aanbieding in het A-segment en onderstreept dat met de mogelijkheid om ‘m van binnen en van buiten lekker aan te kleden. Mocht je daar geen waarde aan hechten, dan ziet je stadsautootje eruit als op de plaatjes. Standaard zet Fiat de auto namelijk op 14 inch metende stalen wielen met wieldoppen. Daarnaast wordt de Popstar aan de buitenkant gekenmerkt door niet-meegespoten spiegelkappen en handgrepen. Wel spuit Fiat de bumpers mee in de carrosseriekleur. Mocht je dat niet willen, dan ben je automatisch aangewezen op de optisch ruigere en flink duurdere Cross 4X4- of Waze 4X4-variant, die er ‘terreinwaardiger’ uitzien. De standaard carrosseriekleur is, jawel, oranje!

Comfort en gemak

Binnenin de Panda Popstar is gelukkig geen sprake van een totaal gebrek aan gebruiksgemak. Zo zijn de voorste zijruiten elektrisch bedienbaar en is de auto standaard voorzien van een handbediende airco. Ook krijg je voor de instapprijs een radio met USB-poort en twee speakers, een in hoogte verstelbaar stuurwiel, hoofdsteunen voor twee achterpassagiers en een 12V-aansluiting. De centrale vergrendeling bedien je op afstand met de sleutel. Mocht het donker zijn wanneer je dat doet: geen probleem! Het Follow Me Home-systeem, koplampen met vertraagde uitschakeling, verlicht je pad.

Opties

Voor wie graag een beetje meer wil, is de Panda ook leverbaar met een 0,8 liter grote tweecilinder met turbo. Deze motor is echter niet leverbaar in de Popstar. De andere drie uitvoeringen (Lounge, Waze en Cross) zijn wel leverbaar met het kleinere, doch krachtiger blok. De Lounge loopt dan altijd op gas (CNG), waardoor het blok 80 pk levert. De Waze en Cross stoken benzine en komen vooruit met 85 pk.

De Lounge is leverbaar vanaf €15.295, de Waze vanaf €18.995 en de Cross vanaf €19.995. Een greep uit de opties: de metallic lakken kosten €395 en €495. De Fiat-dealer schroeft 15 inch grote lichtmetalen wielen onder je Panda voor €295 en parkeersensoren achter kosten €195. Verdere aankleding, zowel optisch als functioneel, komt veelal in pakketten. Mocht je je Fiat Panda uniek willen maken, dan moet je flink je best doen met de optielijst. De derde generatie van de stadsauto is namelijk al meer dan een miljoen keer verkocht.