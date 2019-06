BAC teast ‘next level-Mono’

BAC belooft dat die nieuwe versie de Mono naar een hoger plan tilt en komt met een duistere teaservideo. Ook zijn er wat foto’s waarop duidelijk een BAC Mono te zien is, zij het in een iets aangepaste vorm. Op het Goodwood Festival of Speed beleeft de nieuwe BAC zijn wereldpremière en zal duidelijk worden wat het merk voor ons in petto heeft. Het beroemde Festival vindt dit jaar plaats van 4 tot en met 7 juli.

Sinds de BAC Mono in 2011 verscheen, zijn er volgens zijn makers 120 exemplaren verkocht. De Mono is een ‘track-toy’ van een extreme soort, zoals die eigenlijk alleen in Engeland gemaakt kunnen worden. Aanvankelijk was de auto voorzien van een 2,3-liter grote vierpitter van Cosworth met 285 pk, latere versies kregen een 2.5 met 305 pk. Tijdens eerdere edities van het Goodwood Festival of Speed en andere evenementen heeft de bolide geregeld laten zien tot de allersnelste straatauto’s ter wereld te behoren als er bochten in het spel zijn, dus er is geen reden om aan het potentieel van de nieuwe variant te twijfelen.