Dit lees je in AutoWeek 6

Voor velen is een auto uit het B-segment meer dan genoeg en eigenlijk is dat ook best begrijpelijk. Vaak heb je er al best aardig ruimte in, het rijdt tegenwoordig vaak heel volwassen, je hebt de basisbehoeften qua luxe aan boord en dat tegen een behoorlijk gunstige prijs. De nieuwste aanwinst in deze klasse is de Hyundai i20 en die mag zich nu gaan bewijzen tegenover twee namen die al decennia niet weg te denken zijn: de Opel Corsa en Volkswagen Polo.

Van een totaal andere orde zijn de Lexus RX en Audi Q7, die zelfs tweedehands nog een enorme klap duurder zijn dan de auto's hierboven nieuw. Die had je in 2016 ook al als hybrides en het zijn die versies die we eens tegenover elkaar zetten. Voor rond de € 45.000 heb je zo'n jong gebruikt exemplaar voor de deur staan, met in beide gevallen de geneugten van een V6 zonder het bijbehorende verbruik.

Hoewel dat allebei SUV's zijn, kun je het echt ruige werk beter overlaten aan twee hoog op de poten staande stationwagens die niet meedoen in de SUV-storm van tegenwoordig; de Subaru Outback en Volvo V60 Cross Country. Is er ook in 2021 nog een reden om voor een Outback of Cross Country te kiezen? Tijd om ze eens de minder begaanbare paden in te sturen.

Ook avontuurlijk, maar verder totaal niet de Outback en V60 Cross Country vergelijkbaar, is de UAZ Bukhanka (hoofdfoto) die schittert in 'Blits Bezit'. Een busje uit het verre oosten met z'n wortels in de jaren 60. Nog altijd nieuw leverbaar in Nederland! Zo stamt het exemplaar dat in AutoWeek 6 in de spotlights staat uit 2019.

Tenslotte is het weer tijd om een gebruikte auto met een hoge kilometerstand onder de loep te nemen in Klokje Rond. Deze keer niet zomaar eentje, maar een heuse Renault Mégane RS. Die weet al dik 330.000 km een glimlach op het gezicht van z'n bestuurder te toveren. De huidige eigenaar nam 'm over van z'n vader en heeft 'm er netjes bij staan. Of-ie ook technisch nog zo netjes is? Op de brug ermee!

