Dit lees je in AutoWeek 21

AutoWeek 21 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

In AutoWeek 21 is nummer 3 een veel terugkerend nummer. Daarover zo meer, want eerst brengen we graag een interessante dubbeltest tussen twee sportieve Peugeots onder de aandacht. Met de 508 PSE heeft Peugeot zijn krachtigste serieproductieauto ooit in het aanbod en die doet ons denken aan een andere sterke middenklasser uit Peugeots verleden: de 405 T16. We vonden een prachtig exemplaar dat op zichzelf al een plek in de spotlights verdient, maar we zetten hem dus eens naast de 508 PSE om te zien in hoeverre Peugeot hiermee teruggrijpt op zijn verleden.

Dan de focus op nummer 3. Dat begint al bij een dubbeltest tussen onze duurtester, de Volkswagen ID3, en een oudgediende in het elektrische aanbod: de BMW i3. Die laatste oogt ondanks zijn leeftijd nog steeds bijzonder en helemaal niet heel erg verouderd. Nu is het de vraag of de i3 zijn leeftijd inmiddels toch verraadt als we hem naast de splinternieuwe Volkswagen zetten, of dat de i3 nog steeds een interessant alternatief kan zijn.

De andere '3's' die het tegen elkaar opnemen, zijn de Mazda 3 en Audi A3. Vooral een nieuwe motor in de Mazda maakt een vergelijking interessant. In de regel zijn we erg te spreken over de eigenzinnige SkyActiv-strategie van Mazda, alleen missen de benzinemotoren nog weleens wat pit. De nieuwe SkyActiv-G 150 moet dat probleem voor de Mazda 3 oplossen. Met een Audi A3 35 TFSI als vergelijkingsmateriaal zoeken we uit of dat is gelukt.

Voor liefhebbers van wat meer spektakel is de test met de Maserati Quattroporte Trofeo iets om naar uit te kijken. De Quattroporte is weliswaar de jongste niet meer, maar nu is is hij er met de 3.8 biturbo-V8 van Ferrari. Hoe dat uitpakt in de Italiaanse sedan en of het daarmee een geduchte tegenstander is van de crème de la crème uit Duitsland, zocht Marc Klaver voor ons uit.

Sportiviteit voor een bescheidener budget is onder meer te vinden in een Nissan 350Z. Justin Schlüter kocht er eentje uit 2004 en die heeft inmiddels de 3 ton voorbij zien komen op de teller. Hoewel de sportieve Japanner daarmee aardig ervaren genoemd kan worden, zorgt de 350Z nog altijd voor een glimlach op het gezicht van zijn eigenaar. We zoeken graag eens uit of de Nissan het in zich heeft om dat nog wat langer voor elkaar te krijgen.

Tenslotte hebben we deze week een heuse Chrysler Neon te gast in 'Op de rollenbank'. Een auto die je hier in zijn jonge jaren al weinig zag en die nu helemaal een zeldzaamheid is. Wat ervan verwacht mag worden op de rollenbank, is een beetje een raadsel. Des te leuk om hem eens vast te sjorren en te bekijken wat zo'n Neon nog voor elkaar weet te boksen.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.