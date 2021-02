Autoverzekering duurder geworden

Het afgelopen jaar reden we minder kilometers en waren er minder ongevallen, dus zou je verwachten dat dat een gunstig effect heeft op de tarieven van autoverzekeringen. Niets is minder waar. We zijn juist meer gaan betalen.

Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer. Minder schadeclaims, lagere premie zou je denken. Maar zo werkt het niet, weten ze bij Independer. "De autopremie is gebaseerd op risicoanalyses op de lange termijn. Er wordt gekeken naar historische schadestatistieken. Na een grote storm met veel schade gaat de premie ook niet direct omhoog”, zegt verzekeringsexpert Suzan Samson van Independer. Ze vervolgt: "Wie weet zien we wel effect als de coronacrisis nog lang aanhoudt. Of als we na de crisis deels blijven thuiswerken, waardoor we minder op de weg zitten. Maar over 2020 zien we in ieder geval een stijging.”

Autobezitters in de leeftijdscategorie 25-34 jaar komen er het beste vanaf. Voor hen steeg de premie in 2020 gemiddeld met slechts 3,8 procent ten opzichte van 2019. De grootste stijging is met 6,2 procent te zien in de groep 35-44 jaar. Jongeren in de leeftijdsgroep 18-24 jaar blijven de hoofdprijs betalen. Zij betalen met een jaarlijkse premie van gemiddeld € 1.643,94 in 2020 maar liefst € 722,55 meer dan de leeftijdsgroep boven hen.

Merkafhankelijk

Hoeveel premie je betaalt, is voor een belangrijk deel ook afhankelijk van het merk van je auto. Het ene automerk trekt nu eenmaal meer roekeloze bestuurders aan dan het andere, want dat is in schadestatistieken duidelijk terug te zien. Ook worden door bestuurders van het ene automerk doorgaans veel meer kilometers gereden dan bij het andere, met een grotere kans op schade als gevolg. Het kan ook zijn dat reparaties bij het ene merk veel duurder uitvallen dan bij het andere. Kortom, er zijn veel aspecten waarmee rekening wordt gehouden.

BMW-rijders komen er wat dat betreft het slechtst vanaf in 2020. Voor hen steeg de premie gemiddeld met 8,1 procent. Zij betalen met gemiddeld € 1.352 ook de hoogste premie per jaar. De goedkoopste auto's om te verzekeren, komen van Toyota. Die kosten verzekerden gemiddeld € 728 op jaarbasis.