Autonome Volkswagen ID Buzz: dit jaar de weg op

Volkswagen heeft tijdens zijn New Auto Night - een evenement voorafgaand aan de IAA van München - de reeds aangekondigde autonome prototypes van de ID Buzz gepresenteerd. Dit jaar gaat de autonome elektrische bus de weg op, in 2025 worden de zelfrijdende Volkswagens ook daadwerkelijk commercieel ingezet.

Volkswagen brengt volgend jaar eindelijk de productieversie van de ID Buzz Concept op de markt, de in 2017 gepresenteerde vooruitblik op een elektrisch aangedreven busje dat doorspekt is met designinvloeden van de Volkswagens T1 en T2. De ID Buzz wordt vanaf 2025 ook ingezet als autonome en dus zelfrijdende auto van MOIA, Volkswagen's afdeling die zich bezighoudt met mobiliteitsdiensten dat er een autodeelprogramma mee begint. Dit jaar stuurt Volkswagen in Duitsland al prototypes de weg op die daadwerkelijk zelf kunnen rijden. Aan de vooravond van de IAA van München laat het merk een van die testexemplaren voor het eerst zien.

De zelfrijdende ID Buzz is 'ID Buzz AD' genoemd, waarbij de letters AD niet staan voor Anno Domini of Algemeen Dagblad, maar voor Autonomous Driving. De ID Buzz AD is een met camera's en sensoren volgehangen en in zwart-witte camouflageprint uitgedoste Volkswagen ID Buzz. Voordat Volkswagen's MOIA-tak de ID Buzz in 2025 daadwerkelijk voor commerciële diensten inzet, moet de techniek van de auto in de praktijk worden getest. Het gaat dan uiteraard vooral om de autonome techniek en niet zozeer om de elektrische aandrijflijn van de ID Buzz.

Dat de ID Buzz AD tijdens de IAA zijn debuut in München beleeft, is goed gepland. München is namelijk ook de thuisbasis van Argo AI, een bedrijf dat hard- en software ontwikkeld voor autonome auto's en waar Volkswagen nauw mee samenwerkt. De Volkswagen ID Buzz AD maakt dan ook gebruik van camera's en (lidar-) sensoren van AI Argo. De reguliere versies van de elektrische ID Buzz staat voor volgend jaar gepland. Er komt niet alleen een personenversie, maar ook een bestelversie van.