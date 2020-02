Autonome toekomstvisie in de praktijk: Jaguar Land Rover Project Vector

Jaguar Land Rover (JLR) presenteert een zelfrijdend voertuig zoals we die de laatste jaren vaker zijn tegengekomen op autobeurzen. De Project Vector is dan ook ‘de toekomst van stedelijk vervoer’.

Het is wel even wat anders dan een tijdloze Range Rover of heftige Jaguar F-Type, deze Project Vector. Het voertuig is een gezamenlijk project van Jaguar en Land Rover en draagt dan ook beide namen op z’n grotendeels uit glas bestaande lijf. De Vector is vier meter lang en draagt alle componenten van de niet nader toegelichte elektrische aandrijflijn in de breed inzetbare bodemplaat.

De koets is aan voor- en achterkant ogenschijnlijk gelijk, maar toch lijkt de Vector wel degelijk een vaste rijrichting te hebben. Dat is vooral aan de binnenkant goed te zien. Hoewel JLR rept over allerlei mogelijke interieurconfiguraties ‘voor privé- en gedeeld gebruik’ heeft het gefotografeerde exemplaar een redelijk gangbare opstelling van vier redelijk alledaags ogende autostoelen.

Het sportieve stuurwiel oogt zelfs bijna ouderwets, al is het maar omdat zo’n wiel in veel soortgelijke voertuigen ontbreekt. De Vector is dan ook niet zomaar een concept-car, maar gaat binnenkort daadwerkelijk ingezet worden op de openbare weg. De auto is 'autonomous-ready', al wordt niet toegelicht wat dat precies betekent. Wel is duidelijk dat Jaguar Land Rover en de City Council vanaf 2021 van start willen met het aanbieden van mobiliteitsdienst op de straten van Conventry. De partners hopen deze dienst op die manier verder te kunnen ontwikkelen en uittesten.