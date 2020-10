Automarkt VS toont voorzichtig herstel

Uiteraard heeft de coronacrisis ook in de Verenigde Staten een groot effect op eigenlijk alles, inclusief de autoverkopen. In het derde kwartaal was er echter wel een duidelijk stijgende lijn zichtbaar.

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar is de teruggang nog altijd flink, maar toch is er voor Amerikaanse autoverkopers reden om voorzichtig positief te zijn. Reuters meldt dat veel automerken iedere maand een beetje meer verkochten, zodat er een duidelijke stijgende lijn ontstond. Ook werd er meer verkocht dan in het rampzalige tweede kwartaal.

Als voorbeeld haalt het persbureau onder meer General Motors aan. Dat verwacht dat het totaal voor het afgelopen kwartaal op 15,9 miljoen auto’s uitkomt, vier miljoen meer dan in het kwartaal ervoor. Toyota laat een soortgelijk beeld zien: de verkopen daalden 10 procent ten opzichte van Q3 2019, maar kwamen wel mooi 16 procent hoger uit dan in het tweede kwartaal van 2020.

Veel 'retail'

Bovendien is de stijging vooral bij ‘retail buyers’ te vinden. Dat is goed nieuws, want bij de individuele verkopen zijn de marges vaak hoger dan bij de partijen die onder de noemer ‘fleet sales’ bij onder meer verhuurbedrijven terechtkomen.

De gemiddelde verkoopprijs van een verkochte auto in de VS kwam in september dan ook 2,5 procent hoger uit dan in dezelfde maand vorig jaar, met een gemiddelde van $ 38.700, bijna € 33.000. Let wel: voor dat geld heb je in de VS een behoorlijk uitgeruste versie van bijvoorbeeld de Kia Telluride, een forse SUV met zeven zitplaatsen.

Voorraad gehalveerd

Het Amerikaanse verkoopmodel is veel meer dan het Europese gericht op het opbouwen van voorraden, omdat het gros van de auto’s ook uit voorraad, direct bij de dealer, wordt gekocht. Normaal gesproken is het derde kwartaal de periode waarin die voorraden een hoogtepunt bereiken. Niet alleen omdat de modellen van het volgende modeljaar in deze periode beschikbaar komen, maar ook omdat men flinke voorraden wil opbouwen voor de verkooppiek rond de feestdagen aan het einde van het jaar.

Volgens Reuters zijn autobouwers volop bezig om nog een fatsoenlijke voorraad op te bouwen. Toch is op dit vlak nog goed zichtbaar dat het geen normaal jaar is. Zo staan er nu ‘slechts’ 500.000 full-size pick-ups klaar, tegen 900.000 in dezelfde periode vorig jaar.