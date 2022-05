Automarkt Duitsland: Fiat 500e populairste EV

In Nederland zijn in april 7,4 procent minder auto's verkocht dan in dezelfde maand vorig jaar, maar in Duitsland lieten de autoverkopen in april in grotere dip zien. Een goede aanleiding om door te nemen hoe de Duitse automarkt er in april uitzag.

De Duitse automarkt is een interessante, al is het maar omdat hij zo sterk afwijkt van de Nederlandse. In Duitsland zijn in april 180.264 nieuwe auto's geregistreerd, een stevige 21,5 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Kijken we naar de eerste vier maanden van dit jaar, dan blijven de registraties (806.218 stuks) in Duitsland 9 procent achter bij die in dezelfde periode vorig jaar. Vrijwel alle automerken kregen fikse klappen te verduren, waaronder de Duitse. Het enige Duitse automerk dat zijn verkopen zag toenemen was Porsche, al was de groei met 3,9 procent naar 2.093 verkochte auto's niet enorm. Toyota (6.448 auto's, +6,1 procent) en Mitsubishi (3.592 auto's, +29,5 procent) zijn samen met Kia (6.882 auto's, +26,5 procent), Tesla (650 auto's, +34,3 procent) Lexus (201 auto's, +0,1 procent) en Polestar de enige andere merken die een verkoopstijging wisten te realiseren.

Ondanks dat Volkswagen met 29.873 geregistreerde nieuwe auto's in april goed was voor bijna 31 procent minder auto's dan in april vorig jaar, is het toch weer het populairste merk in Duitsland gebleken. Op plek twee staat met enige afstand BMW, het merk was goed voor 16.527 nieuwe registraties, 19,1 procent minder dan vorig jaar. Op plek drie en vier vinden we Mercedes-Benz (16.471 auto's, -25 procent) en Audi (14.286 auto's, -15 procent).

Autoverkopen Duitsland april 2022

Merk Aantal april 2022 Marktaandeel april Procentueel verschil april 2021 jan-april 2022 Marktaandeel jan-april Procentueel verschil jan-april 2021 1 Volkswagen 29.873 16.6 -30,9 141.898 17.6 -18.5 2 BMW 16.527 9.2 -19,1 66.772 8.3 -13.1 3 Mercedes-Benz 16.471 9.1 -25,1 74.073 9.2 -12.2 4 Audi 14.286 7.9 -15.0 67.322 8.4 -0.6 5 Ford 10.024 5.6 -15,9 40,037 5.0 -13.7 6 Opel 9.560 5.3 -32,4 44.241 5.5 -20,7 7 Skoda 9.047 5.0 -33.6 46.253 5.7 -14,3 8 Hyundai 7.324 4.1 -4.2 30,755 3.8 +6.5 9 Kia 6.882 3.8 +26.5 23.188 2.9 26 10 Seat 6.674 3.7 -25,7 36.057 4.5 -8.5

Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat de Volkswagen Golf in Duitsland de populairste auto was. In april zijn 4.372 nieuwe Volkswagens Golf op kenteken gezet. De Passat sluit aan met 3.977 exemplaren en ook op de derde plek vinden we een Volkswagen: de T-Roc (3.862 stuks). De Opel Corsa ging 3.115 keer over de Duitse toonbank en daarmee wist het model een vierde plek op te eisen. De vijfde positie is voor de Fiat 500 waar 2.815 exemplaren van werden geregistreerd. De rest van de verkoop-top-10 is een Duits feestje, op één uitzondering na. De Kia Ceed wist de Mercedes-Benz E-klasse (plek 11) en de Audi A3 (plek 12) met 2.417 gekentekende exemplaren voor te blijven en eindigde op plek 10. Interessante uitschieter in de lijst: Lada. Van het Russische merk werden in april nog 60 nieuwe auto's geregistreerd, waarvan 50 Niva's.

Top 10 populairste automodellen Duitsland april 2022

Merk Model Aantal 1 Volkswagen Golf 4.372 2 Volkswagen Passat 3.977 3 Volkswagen T-Roc 3.862 4 Opel Corsa 3.115 5 Fiat 500 2.815 6 Volkswagen T-Cross 2.573 7 Volkswagen Polo 2.546 8 Mercedes-Benz C-klasse 2.492 9 BMW X3 2.484 10 Kia Ceed 2.417

De Fiat 500 staat zoals gezegd als een van de weinige Duitse auto's in de verkoop-top-10, al gaat het feitelijk om meerdere modellen. Onder deze noemer vallen namelijk de conventionele Fiat 500 met benzinemotoren maar ook de 500X én de volledig elektrische 500e. Die Fiat 500e was goed voor 1.827 stuks van de 2.815 registreerde modellen en daarmee was het de populairste elektrische auto van Duitsland.

Van de ruim 180.000 in april geregistreerde nieuwe auto's in Duitsland waren er 22.175 volledig elektrisch. 12,3 procent van het totaal dus. Wel werden er 6,9 procent minder EV's verkocht dan in april vorig jaar. De Mitsubishi Eclipse Cross ging met 2.036 registraties met de titel 'best verkochte plug-in hybride' aan de haal en de Toyota Yaris was met 1.974 gekentekende exemplaren in april de populairste conventionele hybride van het land. In totaal werden er 27.8 procent minder nieuwe auto's met een benzinemotor geregistreerd, al waren auto's in deze categorie in april toch goed voor een marktaandeel van ruim 36 procent. Daarnaast werden er in Duitsland bijna 30 procent minder nieuwe auto's met een dieselmotor op kenteken gezet. Dieselauto's waren in april goed voor een marktaandeel van een kleine 20 procent.