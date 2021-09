Automarkt Beverwijk stopt na 91 jaar

Er komt dit jaar een eind aan veruit de bekendste automarkt van Nederland. We hebben het dan helaas over de Automarkt in Beverwijk. Handel in tweedehands auto's vindt steeds vaker online plaats en daar ondervindt de fysieke Automarkt in Beverwijk de gevolgen van.

De Automarkt in Beverwijk is een begrip in Nederland. Iedere dinsdagochtend staan 300 standplaatshouders met wekelijks zo'n 1.600 tweedehands auto's in Beverwijk, klaar om hun occasions te verhandelen. Wekelijks bezoeken ruim 1.000 potentiële kopers de Automarkt. Die trekken graag de portemonnee, zo wordt over het algemeen 70 procent van het gehele occasionaanbod binnen 4 uur verkocht. Het feit dat er veel kopers uit het buitenland komen, zorgt dat de Automarkt in Beverwijk jaarlijks goed is voor een aandeel van zo'n 15 procent in de totale occasionexport. Aan alles komt een eind, ook aan de Automarkt van Beverwijk. Na 21 december dit jaar is het definitief over en uit voor de fysieke handelsplek.

Volgens VWE Automotive, dat in 2012 de organisatie achter de Automarkt overnam en de Automarkt van Utrecht naar Beverwijk verhuisde, wordt het occasionaanbod de laatste jaren steeds beperkter en neemt ook het aantal bezoekers af. Handel in gebruikte auto's vindt steeds vaker online plaats, waarbij VWE Automotive zijn eigen Automotive Trade Center als belangrijk digitaal podium aanwijst. VWE Automotive spreekt van een nieuw tijdperk. Alle betrokkenen van de Automarkt in Beverwijk zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het naderend eind van de fysieke Automarkt. De laatste editie van de Automarkt in Beverwijk vindt plaats op 21 december.

De Automarkt in Beverwijk heeft zijn oorsprong in Utrecht, daar vond de eerste editie plaats in het centrum van de stad op de Croeselaan. Later verhuisde de door de gemeente Utrecht georganiseerde Automarkt naar het Veemarktcomplex in dezelfde stad. Sinds 2012 zit VWE Automotive achter de knoppen, waarna de Automarkt naar Beverwijk werd verhuisd.