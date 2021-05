Autobanden voor EV's - Reportage

Steeds meer fabrikanten brengen banden op de markt die speciaal voor elektrische auto's zijn ontwikkeld. Dat klinkt wellicht vreemd, want elektrische auto's hebben geen speciale banden nodig. Toch heeft het zin, want zo’n band kan bijdragen aan een verlaging van het stroomverbruik en daarmee aan het vergroten van de actieradius. Het accent ligt op een lage rolweerstand, reden waarom de ‘elektro-banden’ vaak grote diameters en een smal loopvlak hebben. De rolweerstand kan ook worden verminderd via de rubbersamenstelling en de structuur van de band. Een conventionele zomerband heeft een rolweerstand die tussen de 7 en 9 kg/t ligt. Eco-banden of banden met een lage rolweerstand halen waarden van 6,5 kg/t en minder. Hoeveel winst in actieradius is daarmee mogelijk? “Als de rolweerstand met 1 kg/t wordt verlaagd, leidt dat naar verwachting tot een winst van drie à vier procent”, zegt Burkhard Wies, hoofd ontwikkeling bij Continental. Bij een Renault Zoe met een bereik van ongeveer 240 kilometer zou dat 10 kilometer zijn, terwijl een Tesla Model S met een bereik van ongeveer 500 kilometer pakweg 20 kilometer meer zou halen.

Load Index

Een volgend punt van aandacht voor bandenfabrikanten is dat elektrische auto’s behoorlijk aan de zware kant zijn en dat elektromotoren altijd enorm veel trekkracht leveren. Beide factoren kunnen ervoor zorgen dat banden van elektrische auto's sneller slijten dan die van benzine- of dieselauto’s. Dat is slecht nieuws voor het milieu én voor de portemonnee. “Het is hier wel belangrijk om onderscheid te maken”, aldus Stefan Küster van bandenfabrikant Kumho. “Die hogere bandenslijtage speelt een grotere rol bij EV’s die meer dan twee ton wegen en veel trekkracht hebben dan bijvoorbeeld bij een compacte Renault Zoe. Daarnaast is de rijstijl van de bestuurder een belangrijke factor met betrekking tot de bandenslijtage.” Hoe slijtvast een band is, hangt sterk af van de gebruikte rubbersamenstelling. Het vorstelijke gewicht van elektrische auto’s stelt bovendien eisen aan het draagvermogen van autobanden. Bij de keuze is het daarom van groot belang om te letten op de zogenaamde load index. Deze is te achterhalen door het maximale toegestane gewicht van je auto, dat is te vinden op het kentekenbewijs, te delen door vier en vervolgens in een tabel (online te vinden) te kijken wat de bijbehorende load index is. Uiteraard kan een goede bandenleverancier of autodealer je eveneens hierover informeren. Ten overvloede melden we nog dat de voorgeschreven bandenspanning moet worden gerespecteerd en regelmatig gecontroleerd; deze is vanzelfsprekend van invloed op het draagvermogen en de slijtage van de band.

Geluid en veiligheid

Omdat de elektromotor stiller is dan een verbrandingsmotor, is bandengeruis veel beter merkbaar. Geluidsarme loopvlakken zijn daarom van grote invloed op het totale rijcomfort. Trillingen in de holle ruimte van de band spelen een belangrijke rol bij de geluidsontwikkeling, omdat ze worden doorgegeven aan het interieur. Schuimrubberen inzetstukken aan de binnenzijde van het loopvlak van de band kunnen deze trillingen absorberen. Dergelijke polyurethaan-sponzen worden inmiddels door sommige bandenfabrikanten gebruikt. Pirelli noemt deze oplossing Noise Cancelling System, terwijl Continental het ContiSilent noemt.

Een volgend aspect is veiligheid. Kan een band die is geoptimaliseerd voor rolweerstand tegelijkertijd goed op dat vlak presteren? “Vanuit technisch oogpunt is er een conflict tussen de doelstellingen lage rolweerstand en optimale grip”, legt Burkhard Wies uit. “Bij de ontwikkeling van banden moet een goed compromis tussen beide eigenschappen worden bereikt, wat dankzij de vooruitgang in rubbermengsels zeer goed lukt.” Stefan Küster is het daarmee eens: “Er is de afgelopen twee decennia enorm veel bereikt op het gebied van rubbersamenstellingen. Daardoor is het nu mogelijk om een energiezuinige band te produceren die ook een zeer goede grip biedt.” Onze conclusie: voor velen staat de milieufactor in het middelpunt van de belangstelling als het om elektrische auto’s gaat. Een lage rolweerstand is dus een belangrijk punt. Tegelijkertijd moeten banden zorgdragen voor een goede grip en een korte remweg – uiteraard ook in het geval van elektrische auto’s. Niet alle bandenfabrikanten slagen er even goed in om deze evenwichtsoefening te volbrengen. Het EU-bandenlabel geeft hiervoor alleen een indicatie. Nog informatiever zijn de resultaten van onafhankelijke bandentests, zoals wij die ook regelmatig publiceren: daarin kun je vergelijken hoe de banden in de verschillende categorieën echt presteren.