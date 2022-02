Austin Metro (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Vandaag hebben we in 'In het Wild' een heerlijk originele Austin Metro. Een bescheiden Brit die je hier in zijn tijd nog redelijk vaak zag, maar nu al een aardige tijd even een tweede blik waard is. Zo te zien wordt de Metro nog steeds gebruikt waar-ie voor bedoeld was: pretentieloos en goedkoop vervoer in stedelijk gebied.

Waar Volkswagen met de Golf het succes van de Kever op moderne wijze voort probeerde te zetten, deed Austin die poging met de Metro als eigentijdse Mini. Er was zowel moederbedrijf British Leyland als de Britse auto-industrie in het algemeen veel aan gelegen om weer eens een échte verkoophit voort te brengen, dus werd met hoge verwachtingen begin jaren 80 de Metro naar voren geschoven. Het ontwerp was slim en modern, alleen zat de techniek de Metro toch wat in de weg. Die was niet zo verfijnd als die van directe concurrenten, want daarvoor greep Austin naar de basis van beproefde doch verouderde aandrijflijnen van de Mini.

Het gevolg was dat de Metro wat ondermaats presteerde en ook redelijk rumoerig was. Dat maakte in combinatie met de op dat punt al niet al te best te boek staande Britse kwaliteit en de vrij hoge prijs dat de Metro het moeilijk had buiten het thuisland. In Nederland kwam de Metro dan ook niet verder dan relatief bescheiden verkoopaantallen van hooguit ruim 2.000 per jaar in het begin, tot nog net iets meer dan 1.000 aan het einde in 1990. De opvolger, de op de Metro gebaseerde Rover 100, kon ondanks zijn stevig opgefriste ontwerp en nieuwere motoren dat tij niet meer keren.

Hoewel je in de jaren 80 en 90 echt nog wel regelmatig een Metro tegen het lijf kon lopen, verdwenen ze daarna in rap tempo uit het straatbeeld. Tegenwoordig zijn er volgens onze gegevens nog enkele tientallen over. Deze grijze is er daar één van. AutoWeek-lezer Koen Smit zag 'm in zijn natuurlijke habitat, volgeladen met boodschappen op een parkeerplaats bij een supermarkt. Deze Metro wordt zo te zien nog gewoon dagelijks voor de broodnodige ritjes gebruikt en dat doet ons deugd. Als-ie van een liefhebber was, had de Metro er waarschijnlijk alleen nog wel iets netter bij gestaan, dus dat maakt het extra bijzonder dat iemand twee jaar geleden besloot om deze kleine Brit aan te schaffen. We hopen dat-ie de nodige liefde nog krijgt, maar in ieder geval is de verse apk alvast een goed teken dat de Metro er voorlopig nog even tegenaan kan.