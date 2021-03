Aussie Invader gaat voor snelheidsrecord op land

Al sinds het einde van de 19e eeuw probeert de mens alsmaar sneller te gaan op het land met 'auto's'. Het begon ooit met een elektrische auto die in 1898 een snelheid van 63,25 km/h haalde, al waren er toen al treinen die sneller konden. Een krappe eeuw later was het de meer op een raket dan een auto lijkende ThrustSSC die het huidige record in de boeken reed: 1.227,99 km/h Een record dat inmiddels dus al bijna 25 jaar ongenaakbaar blijkt, maar daar moet verandering in komen. In Australië bereidt men de 'Aussie Invader' voor. Net als de ThrustSSC een voertuig dat meer weg heeft van een op wielen gelegde raket dan een auto. Hij oogt in ieder geval al bloedsnel.

Het team erachter deelt inmiddels de eerste specificaties en die liegen er niet om. De Aussie Invader beschikt over een raketmotor die een stuwkracht van dik 28 ton genereert, grofweg 200.000 pk. Bijna twee keer zoveel als de ThrustSSC. Volgens zijn scheppers moet de maar liefst 9,2 ton zware Aussie Invader daarmee in staat zijn om in net iets meer dan 20 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van maar liefst 1.600 km/h te versnellen. Werkelijk buitenaards. Als het ze inderdaad lukt om in de buurt van die snelheid te komen, wordt het record uit 1997 werkelijk verpletterd. Om je een idee te geven hoe snel dat is: in pakweg 2,2 seconden legt de Aussie Invader dan een kilometer af. Parachutes en hydraulische luchtremmen moeten de creatie daarna weer tot stilstand brengen. Overigens staat de Aussie Invader op aluminium wielen zonder rubber eromheen, die per stuk 140 kilo wegen en maar liefst 50.000 G moeten kunnen weerstaan.

De grote man achter het project is Rosco McGlashan, een Australische coureur die in 1994 het Australische snelheidsrecord op land pakte met een snelheid van pakweg 800 km/h. Een ervaren man dus, die in de loop der jaren tal van knappe koppen om zich heen verzamelde om het absolute wereldwijde snelheidsrecord aan te gaan vallen. Er wordt al 15 jaar aan de Aussie Invader gewerkt en ergens volgend jaar zal men proberen om het snelheidsrecord ermee te verbreken. Overigens hoeft het daarbij niet meer te vrezen voor de opvolger van de ThrustSSC. De 'Bloodhound' genaamde opvolger is naar verluidt in de hoek gezet wegens financieringsproblemen, niet in de laatste plaats vanwege de coronacrisis. Nu nog hopen dat alles goed gaat bij een recordrun van de Aussie Invader. We zijn benieuwd.