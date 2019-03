Aurus toont super-MPV Arsenal

Als je bij ‘Aurus’ vooral moet denken aan middelgrote Toyota’s en typefouten nemen we je niets kwalijk. Het Russische merk is verantwoordelijk voor de limousine van Vladimir Poetin en presenteerde in augustus een civiele versie van die überlimo. Die houdt qua uiterlijk het midden tussen een Rolls-Royce Phantom en een Chrysler 300 en is volgeduwd met alle luxe waarop de makers de handen wisten te leggen.

De ruimtelijke Arsenal werd ten tijde van de Senat-introductie al aangekondigd. De auto heeft een compleet andere carrosserievorm dan de Senat, maar deelt wel z’n technische basis met de toplimousine. Met z’n korte neus, hoge dak en enorme glaspartijen belooft het een waar ruimtewonder te zijn, al geeft Aurus nog nauwelijks informatie vrij over de ‘bus’. De Arsenal lijkt echter het summum te worden op het gebied van personenvervoer en dat lijkt een concept waar best wel eens vraag naar zou kunnen zijn.

In Europa is de Mercedes-Benz V-klasse namelijk eigenlijk de enige optie voor bedrijven die op zoek zijn naar een luxueus vervoermiddel voor meer dan vijf personen met een chique uitstraling. Deze Benz is bij de betere hotels en evenementen dan ook vrijwel standaard aanwezig voor allerhande shuttleservices. Of we de Arsenal binnenkort op iedere straathoek zullen zien valt zeer te betwijfelen, maar Aurus zoekt z’n geluk in ieder geval in een rustig stukje van de markt.