Audi's RS4 en RS5 nog wat sportiever als Competition Plus

Goed nieuws voor wie de Audi's RS4 en RS5 nog wat te mild vindt. De sportieve middenklassers krijgen van Audi een behandeling die ze nog wat sportiever maken. Het resultaat noemt men Competition Plus. Wie dat aanvinkt bij het bestellen, krijgt de RS4 Avant, RS5 Coupé of RS5 Sportback onder meer met het handmatig instelbare RS-sportonderstel Pro en een differentieel dat de focus van de aandrijving meer op de achterwielen legt. Bovendien moet volgens Audi het verschil tussen de diverse rijmodi duidelijker zijn. Als Competition Plus staan de RS4 en RS5 ook 10 mm lager op hun wielen. Handmatig kun je de boel nog eens 10 mm verlagen.

Hoewel het vermogen van de biturbo V6 van 450 pk gehandhaafd blijft, zorgen die aanpassingen er samen met een verbeterde software van de transmissie voor dat de sprinttijd van 0 naar 100 km/h slinkt. Zo schiet de RS4 Avant voortaan in 3,9 seconden naar 100 km/h, twee tienden sneller dan gewoonlijk. De RS5 Coupé en Sportback hebben 3,8 seconden nodig, een tiende minder. Ook kun je langer blijven versnellen, want de topsnelheid is verhoogd van de begrensde 250 km/h naar 290 km/h. Daarmee is het verhaal nog niet afgelopen, want een nieuw uitlaatsysteem zorgt voor een stevigere roffel Bovendien is de geluidsisolatie verminderd, dus het geluid dringt ook makkelijker de cabine in.

Bij het nieuwe uitlaatsysteem horen ook matzwarte uitlaateinden. Daar blijft de uiterlijke aanpassing niet bij. Audi monteert onder meer hoogglanszwarte accenten in plaats van verchroomde, ook zijn er nieuwe 20-inch Phantom Zwart gekleurde wielen beschikbaar. Een nieuwe Sebring Zwart geheten carrosseriekleur vind je ook terug op de optielijst, dus je kunt er een heel duister verhaal van maken. In het interieur is het ook zwart dat de klok slaat, met 'pianolak' accenten op de stoelen.

Prijzen zijn er nu nog niet, maar Audi meldt al wel dat de Competition Plus-uitvoering voor beide modellen vanaf juli beschikbaar worden.