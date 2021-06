Audi: vanaf 2026 alleen nieuwe elektrische modellen

Audi zet z'n stappen richting volledige elektrificatie vlugger dan aanvankelijk werd gedacht. Eerder dit jaar kwam bij monde van Audi-CEO topman Markus Duesmann naar buiten dat Audi over tien tot vijftien jaar de verbrandingsmotor vaarwel wil hebben gekust. Duesmann bevestigt nu dat 2033 het jaar is waarin Audi de verbrandingsmotor volledig uit z'n bedrijf heeft gesneden. Vanaf dat jaar schroeft Audi geen enkele benzine- of dieselmotor meer in elkaar en dat betekent dus ook dat er vanaf 2033 geen benzine- en dieselauto's van het merk meer de fabriekspoorten verlaten.

Althans, in Europa. Duessman geeft aan dat Audi in China na 2033 nog wel vraag naar verbrandingsmotoren verwacht en zeg dat het dus best mogelijk is dat er voor de Chinese markt mogelijk langer verbrandingsmotoren worden geproduceerd. In Europa moet het over twaalf jaar dus over en uit zijn voor benzine- en dieselmotoren. Dat duurt nog even, maar in die twaalf jaar gaat de verbrandingsmotor bij Audi wel een steeds kleinere rol spelen. Het merk verschuift z'n aandacht namelijk vrijwel volledig naar elektrificatie.

Vanaf 2026 brengt Audi namelijk alleen nog maar nieuwe elektrische modellen uit. Dat jaartal komt niet zomaar uit de lucht vallen. Een jaar eerder doet in de Europese Unie namelijk de Euro 7-norm zijn intrede. Euro 7 lijkt niet direct het direct het eind van de verbrandingsmotor te betekenen, maar mogelijk ziet Audi in 2026 dus een goed jaar om de laatste reeks verbrandingsmotoren langzaam maar zeker uit te zwaaien.

De laatste, de beste?

In 2025 moet het leveringsgamma van Audi 20 elektrische modellen omvatten. In 2025 zegt Audi z'n laatste volledig nieuwe model met verbrandingsmotoren op de markt te brengen. Die mag dus nog mee tot uiterlijk 2033. Over de laatste serie te produceren verbrandingsmotoren, zegt Duesmann dat dat "[...] de beste die we ooit hebben gebouwd" wordt. Eerst zien, dan geloven.

Audi is niet het enige merk dat een vrij concrete einddatum aan de verbrandingsmotor heeft gehangen. Bentley wil net als Mini en Volvo vanaf 2030 alleen nog elektrische auto's verkopen. Ford heeft datzelfde streven, alleen dan specifiek in Europa. Jaguar zet de verbrandingsmotor al vanaf 2025 bij het grofvuil. De Amerikaanse gigant General Motors heeft zich als doel gesteld om vanaf 2035 alleen nog elektrische personenauto's te bouwen.