Audi schiet Porsche te hulp bij Taycan-productie

Porsche krijgt hulp van concerngenoot Audi bij de productie van de Taycan. De fabriek in Zuffenhausen kan de vraag niet bijbenen en daarom vliegt het werknemers van Audi in. De jaarlijkse productie moet mede daarmee maar liefst verdubbelen.

Het lijkt erop dat Porsche zich enigszins vergist heeft in de populariteit van de Taycan. In Zuffenhausen heeft men de capaciteit om zo'n 20.000 exemplaren van de Taycan af te leveren op jaarbasis, maar dat blijkt verre van genoeg. De wachttijden lopen naar verluidt al op en ook zou het uitstel van de Taycan Cross Turismo deels het gevolg zijn van de overbelaste productiefaciliteit. CEO Oliver Blume gooide het echter nog op de gevolgen van de crisis, al hoeft dat natuurlijk niet per se los te staan van een achterstand in de productie. Hoe dan ook; Audi schiet te hulp.

400 medewerkers van de Audi-fabriek in Neckarsulm zullen voortaan aan de bak gaan in Zuffenhausen. Volgens Automobilwoche, dat de verschuiving van mankracht bevestigd kreeg, zijn de eerste heren en dames van Audi al sinds juni aan de slag met de bouw van de Taycan. In de maanden die volgen, komt de rest die kant op. De jaarlijkse productie moet uiteindelijk van 20.000 naar 40.000 Taycans opgeschroefd worden. De wissel is overigens niet alleen het gevolg van succes binnen de Volkswagen Groep, want tegelijkertijd is er in Neckarsulm namelijk simpelweg juist een overschot aan medewerkers. De Audi-fabriek draait met overcapaciteit, zo kwam eind vorig jaar naar buiten. De A4, A5, A6, A7, A8 en R8 die er gebouwd worden, zorgen niet meer voor de aantallen waar de fabriek op is ingericht.