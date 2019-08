Audi RS6 Avant ook naar Noord-Amerika

De vannacht gepresenteerde nieuwe Audi RS6, waarvan je behalve een uitgebreid nieuwsbericht ook al een kennismakingsvideo vindt op deze site, wordt ook in Noord-Amerika verkocht. Dat is groter nieuws dan het lijkt.

Amerikaanse autoliefhebbers klagen namelijk al jaren steen en been dat Audi in de Verenigde Staten en Canada nauwelijks sportieve modellen aanbiedt. De RS-modellen die in Europa inmiddels een ijzersterke reputatie hebben opgebouwd, verschijnen op een enkele uitzondering na niet op de Amerikaanse prijslijsten.

Net als het kleine broertje RS4 is er slechts gedurende één modeljaar een RS6 aangeboden in de VS. Bij de RS4 was dat in 2008 (als sedan en cabriolet), terwijl de RS6 in zijn allereerste vorm alleen in 2003 in de Amerikaanse showrooms stond. Die auto werd bovendien alleen aangeboden als sedan, een Avant met een RS-badge is aan de overkant van de oceaan nooit geleverd.

Nu is dat op zichzelf niet zo gek, want stationwagons zijn in de VS lastig te slijten. Net als veel concurrenten heeft Audi zijn pogingen om daar verandering in te brengen grotendeels gestaakt, niet in de laatste plaats omdat het SUV-aanbod inmiddels groot genoeg is om de kleine Avant-doelgroep van een alternatief te voorzien. Alleen de A4 Allroad, de opgehoogde versie dus, wordt nog aangeboden in de VS. Canada krijgt daarnaast de A6 Allroad, maar in de Verenigde Staten kan men daar vooralsnog naar fluiten.

Zowel de komst van een Avant als de komst van een nieuw RS-model zou voor Amerikaanse en Canadese kopers dus op zichzelf al groot nieuws zijn. De RS 6 Avant verenigt een stationwagon-koets met RS-prestaties en is daarmee helemaal een opvallende nieuwkomer in het Amerikaanse autolandschap. Audi USA hint al een tijdje naar de komst van meer Avants naar de VS en zet de introductie van de RS 6 luister bij met een vrij dramatisch, emotioneel filmpje. De RS 6 is vanaf 2020 verkrijgbbaar in de VS, prijzen zijn nog niet bekend.

Overigens blijft het opmerkelijk dat Audi zich bij de RS6 al jaren beperkt tot de Avant. In Europa is zo’n vijfdeurs versie aanmerkelijk kansrijker, maar de rest van de wereld lijkt de voorkeur te geven aan sedans. Mercedes biedt zijn AMG-modellen steevast in alle beschikbare carrosserievarianten aan, terwijl BMW’s M juist de Tourings links laat liggen en volledig inzet op sedans, coupés, cabrio’s en ook SUV’s. Alleen van de M5 verscheen tweemaal een Touring, maar van zowel de E34- als de E61-generatie van dit model zijn minder dan duizend exemplaren gebouwd.