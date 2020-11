Audi rijdt Dakar 2022 met heftig prototype

Racefanaten opgelet: Audi kondigt aan dat het voor het eerst in zijn bestaan gaat deelnemen aan de Dakar Rally. In 2022 moet je een auto met vier ringen op zijn neus door het woestijnzand zien jagen. En niet zomaar een!

Mitsubishi, Volkswagen, Citroën, Peugeot, Mini , Toyota en Porsche. Het lijkt een willekeurige opsomming autofabrikanten, maar niets is minder waar. De gemene deler is dat ze stuk voor stuk een Dakar-geschiedenis hebben. Audi mag zich binnenkort bij dat rijtje voegen. Het merk kondigt namelijk aan in 2022 deel te nemen aan de Dakar Rally!

In de Dakar Rally van 2022 moet het merk uit Ingolstadt debuteren. Audi trekt niet zomaar een gemodificeerde Q5 of Q8 uit de kast. Nee, er komt een elektrische auto tot inzet. Dat Audi de kneepjes van het 'teasen' tot in de puntjes beheerst, blijkt uit de afbeelding die de pr-afdeling instuurt. Daarop laat Audi namelijk een schets zien van een auto die onder een doek staat. Jawel. Met een beetje fantasie zien we er wat designinvloeden van de Q4 E-tron Sportback in. Dat zou in ieder geval enigszins voor de hand liggen. Mogelijk verwerkt Audi er ook invloeden in van de bijzonder jolige AI: Trail Quattro Concept van september 2019.

Het nog naamloze rallykanon krijgt een elektrische aandrijflijn, maar is niet voor de volle honderd procent een EV. Een TFSI-benzinemotor fungeert namelijk als range-extender. Dat betekent dat die TFSI-krachtbron de elektromotoren tijdens het rijden van stroom kan voorzien. De deelname aan de Dakar Rally gaat hand in hand met een vertrek uit een andere raceklasse. Audi stopt na het seizoen 2020/2021 met het fabrieksteam in de elektrische Formule E. Overigens keert Audi ook weer terug in de langeafstandsracerij en in de 24 Uur van Le Mans, waarin het in het verleden met dieselracers nog zeer succesvol was.