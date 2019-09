Audi AI:Trail Quattro concept onthuld

Een auto die alles moet kunnen, is in de toekomst nergens meer voor nodig, denkt Audi. Daarom ontwikkelde het merk een viertal concepts die in één ding heel goed zijn en dat kwartet staat op de IAA in Frankfurt. Zojuist is de vierde en laatste van die reeks onthuld: hier is de AI:Trail Quattro.

Een pure offroader van Audi: alle Q-SUV's ten spijt zagen we dat niet eerder. Dat zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen en deze Audi AI:Trail Quattro geeft daarbij de richting aan. Hij maakt deel uit van een conceptueel kwartet dat de komende tijd de beursvloer in Frankfurt siert. Naast de eerder onthulde Aicon, AI:ME en AI:Race is de AI:Trail dé wereldprimeur van Audi dit jaar.

Hoe verschillend die auto's ook mogen zijn, ze hebben één kerngedachte gemeen: ze zijn heel specifiek op één toepassing toegesneden. Het idee daarachter is dat Audi anticipeert op een toekomst waarin autobezit terrein moet afstaan aan autodelen. En waarom zou je dan nog een auto willen die in alles een beetje goed is? Tijdens de fotoshoot in de post-apocalyptische sfeer van een verlaten groeve in Zweden spreken we met Audi's designbaas Marc Lichte: "Nu willen mensen nog cross-overs; praktisch, hoog, ruim en sportief tegelijkertijd. Wanneer je straks voor elke rit een andere auto kunt kiezen, zijn die concessies niet meer nodig", legt hij ons zijn nieuwste creatie uit.

One box volume

De AI:Trail Quattro is bedoeld om de woeste natuur in te gaan en is ontdaan van alles wat je daarbuiten kunt missen. "Bij een gewone auto ontwerp je vanaf een gegeven een koets, om vervolgens daar weer een interieur in te passen", vertelt Lichte aan boord van de AI:Trail. "Ditmaal hebben we de auto rond het interieur bedacht. Vandaar dit 'one box volume'-concept." Wat meteen opvalt, zijn de in lengterichting geknikte zijruiten. "Die zorgen voor een optimaal zicht op het terrein om je heen, maar ze hebben ook een optische functie. Door de schaduwen suggereert die vouw de hoge taillelijn die bij het Audi-gezicht hoort."

Doordat de auto elektrisch is, met vier motoren vlakbij de wielen en de accu onder de vloer, kon de neus leeg worden gehouden. Daardoor bleef ruimte over voor een extra voorruit, naar beneden gericht. Bovendien kan de reguliere voorruit omhoog als een achterklep, zodat de lege ruimte indien nodig ook als bagageruimte kan worden ingezet. Ook het dak bestaat grotendeels uit glas en het dashboard werd heel laag gehouden, waardoor je al met al een helikopter-achtig zicht rondom geniet. Videoconferencen en gamen doe je maar thuis, daar is de natuur veel te mooi voor, dus een groot infotainmentscherm ontbreekt. De klokken zijn gereduceerd tot twee kleine schermpjes aan weerszijden van het afgeplatte stuur en wat je toch nog aan extra wilt, regel je op je smartphone, waarvoor een houder op de stuurkolom zit. Onderaan de A-stijlen zitten schermpjes voor de achteruitkijkspiegels om ook beren die niet op de weg zitten in de gaten te kunnen houden.

De deuren gaan open volgens het suicide-principe en de enorme, ver op de hoeken geplaatste wielen reduceren een gepimpte Humvee tot een brommobiel. In principe is de AI:Trail bedacht als tweezitter, maar achterin heb je twee extra zitjes die aan een soort riemen hangen en demontabel zijn, zodat de rechtgeaarde kampeerder ze tussen een paar bomen kan spannen. Deze slimmigheid verwachten we op korte termijn nog niet op productie-Audi's. "Maar", fluistert Marc Lichte ons op de valreep nog toe, "van die geknikte zijruiten hebben we inmiddels al prototypen gemaakt die ook echt open kunnen schuiven. En dat doen we niet voor niets."