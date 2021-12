Audi Q6 e-tron - Blik to the Future

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

De verbrandingsmotor loopt op zijn laatste benen bij Audi. Vanaf 2026 introduceert het merk met de vier ringen alleen nog maar nieuwe elektrische modellen en 2033 is het jaar waarin de verbrandingsmotor definitief afzwaait. Dat betekent dat Ingolstadt druk doende is met het gevechtsklaar maken van het elektrische offensief. In 2025 moet het leveringsgamma van Audi twintig EV’s omvatten. Momenteel heeft Audi de E-tron, E-tron GT en Q4 e-tron in het gamma. Van de E-tron en de Q4 e-tron levert het merk ook Sportback-versies met een aflopende daklijn.

Na deze modellen is de Q6 e-tron de volgende stap. Wat design betreft is de Q6 e-tron duidelijk de grotere broer van de Q4 e-tron. Aan de voorzijde zien we in twee delen opgesplitste ledkoplampen en een dichte grille die omgeven is door een zwart ‘masker’. Een over de gehele breedte lopende ledstrip zorgt voor verlichting aan de achterzijde.

Dat de Q6 e-tron langer is dan de Q4 e-tron, blijkt onder meer uit het extra zijruitje in het achterportier. Het exacte formaat van de elektro-SUV is nog niet bekend, maar reken erop dat de Q6 e-tron qua formaat – zoals het getal al doet vermoeden - tussen de Q5 en Q7 in komt te staan. Daarmee volgt Audi dezelfde strategie als bij de Q4 e-tron, die weer tussen de Q3 en Q5 gepositioneerd is.

Geen topmodel

De Q6 e-tron wordt overigens niet het nieuwe topmodel van de elektrische reeks. Die eer blijft voorbehouden aan de E-tron, die volgend jaar naar verwachting een facelift krijgt. In een later stadium volgt ook nog de Q8 e-tron, die wél bovenaan de elektrische SUV-reeks komt te staan. Waarom hij geen Q5 e-tron heet? Om de doodeenvoudige reden dat Audi een specifiek voor de Chinese markt ontwikkelde elektrische SUV die naam heeft gegeven. In feite is dat Audi’s versie van de Volkswagen ID.6, de langere ID.4 die je hier ook niet kunt kopen. Zijn we er nog?

Het interieur van de Q6 e-tron is nog een geheim, maar reken op een opzet die je kunt vergelijken met het binnenste van zijn kleinere broertje. In dat geval krijgt de nieuweling een voor Audi-begrippen opgeruimd interieur met digitaal instrumentarium en een groot MMI-touchscreen in het midden. Daaronder waarschijnlijk een rij fysieke knoppen voor de bediening van de klimaatcontrole. Het is nog niet bekend of de Q6 e-tron ook als zevenzitter op de markt komt, gezien de positionering van het model is dat niet ondenkbaar.

Het grootste nieuws dat de Q6 e-tron brengt, is niet direct zichtbaar. De Q6 e-tron wordt namelijk gebouwd op het nieuwe PPE-platform. Het is de eerste Audi op deze basis, die voluit ‘Premium Platform Electric’ heet. Audi ontwikkelde het platform in samenwerking met Porsche voor de grotere en hoger in de markt gepositioneerde modellen dan die op MEB-basis. Het platform is geschikt voor lage auto’s en SUV’s. Daarnaast zijn er ­meerdere aandrijfconfiguraties mogelijk met een of twee elektromotoren.

Tot 270 kW

De modellen op PPE-basis kunnen overweg met 800-volt laadstructuren en dat betekent dat laadsnelheden tot 270 kW mogelijk zijn. Daarmee laad je in zo’n 10 minuten 300 kilometer aan actieradius bij. De Audi A6 e-tron Concept geeft een aardige indicatie van wat we op technisch vlak verder van de Q6 e-tron kunnen verwachten. Die concept-car is uitgerust met twee elektromotoren die samen 476 pk en 800 Nm koppel leveren. Een accupakket van 100 kWh zorgt voor de stroomvoorziening. Daarmee moet een actieradius van 700 kilometer mogelijk zijn. Het rijbereik van de Q6 e-tron ligt vanwege zijn gestalte mogelijk iets lager. Reken ook op de komst van minder heftige aandrijflijnen. Dat er altijd ruimte is voor meer excessief EV-geweld, bewijst Audi later ongetwijfeld met een ­spectaculaire RS-versie.

Na de Q6 e-tron volgt in ieder geval de A6 e-tron op dezelfde basis en ook de in de toekomst te verschijnen Q8 e-tron komt op het PPE-platform te staan. Zustermerk Porsche maakt voor het eerst gebruik van het platform voor de elektrische Macan, die in 2023 verschijnt. Audi heeft overigens al het een en ander in petto voor na PPE, want onder de noemer ‘Artemis’ werkt het merk nu al aan een compleet nieuwe architectuur voor topklasse-EV’s. Het debuut van de Q6 e-tron staat voor eind 2022 gepland.