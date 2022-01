Audi Q6 e-tron beter te zien

In de rubriek 'Blik to the Future' keek onze illustrator al vooruit naar de Q6 e-tron. Het ingepakte prototype lijkt enkele overeenkomsten te vertonen met de illustratie, vooral als het gaat om de plaatsing van de ledkoplampen. Die zijn namelijk in twee losse delen opgesplitst: de bovenste strook is voor de dagrijverlichting, de onderste voor het dim- en grootlicht. Overigens is er aan licht in de duisternis geen gebrek bij dit prototype, want de auto beschikt ook nog eens over twee enorme verstralers op het dak. Het is evident dat die het niet gaan redden naar het productiestadium.

Aan de achterzijde van het prototype doet Audi nog zijn best om de verlichting te verhullen. Bij de test-Q6 e-tron is de doorlopende lichtbalk die de achterlichten optisch met elkaar verbindt, een kenmerk van de E-trons, niet zichtbaar. Het is echter aannemelijk dat deze wel verborgen zit onder de verpakking. De indeling van de achterlichten is wel beter zichtbaar dan voorheen en volgt de vorm die we al van andere Audi's kennen. De raamlijn van de Q6 e-tron is goed te vergelijken met die van de Q4 e-tron. Het grotere model heeft op het oog alleen een extra zijruit achter de achterportieren.

De Q6 e-tron debuteert naar verwachting aan het einde van dit jaar. Qua positionering komt de Q6 e-tron nog onder de huidige E-tron te staan, die later vermoedelijk Q8 e-tron gaat heten. Het PPE-platform heeft een 800-volt boordspanning en kan volgens Audi laadvermogens tot 270 kW aan. De exacte specificaties van de Q6 e-tron zijn nog niet bekend, maar de cijfers van de A6 e-tron Concept bieden een voorproefje van wat er zoal mogelijk is met het PPE-platform: 476 pk, 800 Nm koppel, een accupakket van 100 kWh en een actieradius van 700 kilometer. Zustermerk Porsche maakt voor het eerst gebruik van het platform voor de elektrische Macan, die in 2023 verschijnt.