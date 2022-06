Audi presenteert laadstations met lounge

Tijdens het snelladen hoef je niet langer in je auto te wachten tot de accu vol zit. Audi komt met snellaadstations waarbij je in een lounge kunt werken of relaxen. Grote aanpassingen aan de infrastructuur zijn niet nodig, deze stations werken met afgedankte EV-accu’s die een tweede leven krijgen. Hoe zit dat?

In de publieke ruimte ben je dan voor het laden van je elektrische auto vooralsnog aangewezen op de wisselstroomlaadpalen langs het trottoir of bij de snellaadstations langs de snelweg. Als het tegen zit zijn alle aansluitingen bezet en moet je wachten tot er iemand wegrijdt of anders maar doorrijden naar een volgende laadmogelijkheid. Audi vindt dat dat beter moet kunnen en komt met de Audi Charging Hub. Dat is een snellaadstation waar je op afspraak terecht kunt, en dus verzekerd bent van een laadplek. En volgens de manager van het project, Ralph Hollmig, is er niet alleen behoefte aan snellaadfaciliteiten langs de snelweg maar ook in stedelijke gebieden. De Audi Charging Hubs verrijzen dan ook binnen de bebouwde kom.

Flitsbezorgers

De Audi Charging Hub is geen papieren plan. In januari is – weliswaar nog als pilot-project – in Neurenberg een eerste station operationeel gegaan. Je hoeft daar niet te wachten in je auto of bij de koffieautomaat van een aanpalend tankstation. In het door jouw geboekte tijdslot van 45 minuten krijg je toegang tot een lounge waar je beschikt over wifi, stopcontacten en een koffiemachine. Alles is er op gericht om er je tijd zo comfortabel en nuttig mogelijk door te brengen. En of het niet genoeg is kun je in die driekwartier je boodschappen bij je auto laten afleveren door een flitsbezorger of de auto laten schoonmaker door een ambulante servicedienst. Die auto hoeft overigens geen Audi te zijn, alle merken zijn welkom. Opmerkelijk is dat Audi met deze Charging Hubs komt terwijl het merk ook betrokken is bij het Ionity-snellaadnetwerk. Volgens Ralph Hollmig hoeven de twee concepten elkaar niet te bijten maar vullen ze elkaar aan, de tarieven zijn in elk geval vergelijkbaar: afhankelijk van het gekozen abonnement begint dat al bij € 0,31 per kWh en dat is zonder starttarief.

Hergebruikte EV-accu’s

Van januari tot april heeft de Audi Charging Hub in Neurenberg 3.100 laadbeurten verzorgd, waarbij terugkerende gebruikers goed zijn voor 60 procent van de sessies. In die eerste vier maanden hebben de zes aansluitingen van het station bij elkaar per dag zo’n 800 kWh geleverd.

De Audi Charging Hub is een modulair concept. Wanneer eenmaal besloten is om een station te plaatsen dan kan de realisatie vrij snel gaan. Grondwerkzaamheden zijn niet noodzakelijk, een asfaltvlakte en een relatief bescheiden aansluiting van 200 kW aan het bestaande laagspanningselektriciteitsnet volstaan. Hierdoor wordt de vergunningaanvraag overzichtelijk gehouden. Het station zelf bestaat in basis uit een set 10-voetscontainers (door Audi cubes genoemd) met daarin de techniek van de hub. Daarbovenop, op de eerste etage, staat de opbouw met loungefaciliteiten.

Voor een compleet snellaadstation met zes aansluitingen lijkt een 200-kW aansluiting vrij mager. De grote truc van dit station schuilt hem echter in het hergebruik van EV-accu’s die continu bijgeladen worden en van waaruit de auto’s met gelijkstroom snel kunnen worden opgeladen , alsof je de sluisdeur van een waterbassin openzet. In de hub in Neurenberg zien we drie verschillende soorten cubes. Het hart is de ControlCube met daarin de grote regeleenheid. Daarnaast is er de StorageCube met 330 batterijmodules (nu nog afkomstig uit afgedankte prototypes en -testvoertuigen) die bij elkaar goed zijn voor een capaciteit van 875 kWh. Verder zien we drie PowerCubes met elk nog eens 198 accumodules en een opslagcapaciteit tot 525 kWh. Aan die PowerCubes zitten telkens twee laadaansluitingen waarmee met een vermogen tot 320 kW DC-geladen kan worden. De accumodules komen uit Porsches, Volkswagens en Audi’s en moeten naar verwachting na gebruik in de auto nog zeker tien tot vijftien jaar mee kunnen gaan in een charging hub.

Later dit jaar moet in Zurich een tweede station operationeel worden, gevolgd door faciliteiten in Salzburg en Berlijn. Overigens krijgen niet alle stations een lounge. “Het modulaire ontwerp geeft ons ook de mogelijkheid om op de lokale omstandigheden in te spelen”, aldus projectleider Hollmig. Verder is er overleg met verschillende Duitse steden om daar in de loop van 2023 hubs te openen en zijn er gesprekken met partners voor extra services en diensten on-site. Plannen voor Nederland zijn er vooralsnog niet.