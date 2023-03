‘Audi overweegt Amerikaanse fabriek om subsidie’

Onder de noemer ‘Inflation Reduction Act’ is in de VS sinds enige tijd een pakket maatregelen actief die als primaire taak heeft -de naam zegt het al – de inflatie tegen te gaan. Het promoten van ‘groene’ producten én het beschermen van de eigen industrie hoort daar kennelijk ook bij, zoals het duidelijkst tot uiting komt in de binnen dit pakket geldende EV-subsidie. Die geldt voor elektrische en plug-inhybride auto’s die in de VS worden gebouwd. Niet de afkomst van het merk is dus van belang, maar de plaats waar de auto in kwestie wordt gemaakt.

Voor BMW en Mercedes is deze subsidie dus geen al te groot probleem. Mercedes bouwt de EQE SUV en EQS SUV in Tuscaloosa, Alabama en BMW schroeft in Spartanburg al jaren SUV’s in elkaar. Die fabriek wordt omgetoverd tot EV-walhalla, maar ondertussen staat Audi’s dichtstbijzijnde fabriek in Mexico. Dat kan de Volkswagen-tak op achterstand zetten in de VS. CEO Markus Duesmann stelt volgens Automotive News dat er binnen Audi druk wordt gestudeerd op de mogelijkheid om alsnog een fabriek te openen in de VS. “De Verenigde Staten zijn een extreem belangrijke markt voor ons. We hebben overwogen om de activiteiten daar uit te breiden [met productie, red.], maar dat besluit is nog niet genomen.”

Als Audi inderdaad overgaat tot het bouwen van een Amerikaanse fabriek, is in ieder geval onomstotelijk bewezen dat de subsidie effect heeft. De Amerikaanse EV-subsidie geldt overigens wel voor elders gebouwde auto’s als die zakelijk worden aangemerkt, onder het aparte ‘Commercial Clean Vehicle Credit”-label. Wie écht volop wil meedoen in het Amerikaanse (PH-)EV-landschap, zal echter gewoon daar auto’s moeten bouwen.