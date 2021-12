Audi: 'In gesprek over Formule 1-deelname per 2026'

Terwijl Nederland nog nageniet van de bizarre slotrace van het Formule 1-seizoen waarin Max Verstappen zijn eerste wereldtitel pakte, kijkt men bij Audi ook naar de sport. CEO Markus Duesmann laat weten dat een intrede in de sport een serieuze mogelijkheid is.

De Volkswagen Group en specifiek Audi worden al langer gelinkt aan een mogelijke intrede in de Formule 1. Tot op heden is Audi nog redelijk op de vlakte gebleven over de kans dat het inderdaad toetreedt tot de raceklasse, maar topman Markus Duesmann is nu tegenover de Donaukurier wat concreter. "We voeren intensieve gesprekken over de toekomstige nieuwe reglementen in de Formule 1. Een bijzondere focus ligt daarbij op de nieuwe motorreglementen voor 2026."

In dat jaar wordt de huidige hybride V6 vaarwel gezegd en komt er een nieuwe krachtbron waar elektrokracht en synthetische brandstoffen een grotere rol bij gaan spelen. Dat kan het aantrekkelijk maken voor Audi, stelt Duesmann: "Er is nog geen besluit genomen of Audi in de Formule 1 stapt, maar als de Formule 1 duurzamer wordt, kan het interessant zijn voor Audi." Nog deze maand wordt er weer door de sport overlegd over de toekomst en mogelijk schuift Audi dan ook aan. De interesse is er hoe dan ook.

Audi lijkt ook nog steeds om tafel te zitten met McLaren voor een overname. Het zou Audi daarbij naar verluidt niet alleen om McLaren Automotive te doen zijn, maar ook het F1-team. Hoewel het nog koffiedikkijken is, lijkt een McLaren-Audi combinatie dus vooralsnog voor het meest voor de hand te liggen voor 2026.