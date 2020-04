Audi en Seat starten productie langzaam weer op

Audi

De komende weken zal in steeds meer fabrieken van Audi het werk weer worden opgepakt. Dat zegt het merk in een officiële verklaring. Audi’s moederbedrijf Volkswagen coördineert de hele herstart van de fabrieken en de levering van producten door toeleveranciers. De focus ligt nu eerst op de veiligheid van alle werknemers. Zo wordt er op elke plek gekeken hoe werknemers zoveel mogelijk afstand van elkaar kunnen houden en worden er andere veiligheidsmaatregelen getroffen op plekken waar dit niet mogelijk is. Daarnaast worden er speciale shifts ingesteld om het aantal mensen in de fabrieken wat te beperken. De autoproductie start voor 1 mei langzaam op, de fabriek waar motoren worden gebouwd verwelkomt vanaf deze week alweer personeel. Audi staakte halverwege maart de productie vanwege de corona-uitbraak.

Seat

Volgens Reuters is Seat achter de schermen druk in de weer om zijn Spaanse fabrieken weer te openen, zo vernam het persbureau van het merk. Ook bij Seat worden veel maatregelen getroffen om de gezondheid van werknemers te waarborgen. De productie van auto’s zal hierdoor lang niet zo snel verlopen als vóór de coronacrisis, zegt de woordvoerder. De fabrieken rondom Barcelona moeten maandag hun deuren weer openen. Ze hebben dan zes weken dicht gezeten.

Ferrari

Bij Ferrari is het in een kleine hal van de fabriek in Maranello al een drukte van jewelste vanwege de productie van beademingsapparatuur, maar het Italiaanse sportwagenmerk kijkt nu ook samen met zijn medewerkers naar het opstarten van de reguliere productie. Werknemers worden op dit moment op vrijwillige basis op het virus getest. Dat is ondertussen bij zo’n 500 van de in totaal 4.000 fabrieksmedewerkers gebeurd. “Door deze tests kunnen we een inschatting maken van de gezondheidsstatus van ons personeel”, aldus Ferrari’s hoofd HR, Michele Antoniazzi. Zodra de Italiaanse regering instemt, maakt Ferrari concretere plannen voor de heropening van zijn fabrieken.

Nissan

Bij Nissan worden heel andere stappen gezet, want het Japanse hoofdkantoor gaat voor ten minste 16 dagen dicht. Dit doet Nissan ondanks de oproep van de Japanse regering om kantoren open te laten, zodat de economie kan blijven draaien. Nissan stuurt in totaal 15.000 medewerkers naar huis. In Japan is er de afgelopen weken sprake van een flinke stijging van het aantal coronagevallen.