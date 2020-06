Audi E-tron GT laat zich weer zien

De Audi E-tron GT is misschien wel de belangrijkste auto van Audi in jaren, dus met gepaste interesse werpen we een blik op deze nieuwe foto's van een prototype ervan. De E-tron GT, die de beter bedeelde EV-enthousiasteling moet gaan aanspreken, verpakt zijn elektrische aandrijflijn in een strak gelijnde vierdeurscoupé-koets van ongeveer hetzelfde formaat als de A7. Een duidelijke vooruitblik op de E-tron GT verscheen in 2018 in de vorm van de gelijknamige conceptauto. Ondanks de enthousiaste camouflage is goed te zien dat Audi behoorlijk trouw blijft aan dat studiemodel. Helaas blijven de details van het ontwerp, net als een paar maanden geleden, nog wel behoorlijk goed verborgen.

Voor de techniek doet Audi niet zomaar een greep van de eigen E-tron-schappen, maar kijkt het in de keuken bij concerngenoot Porsche. De E-tron GT krijgt namelijk veel techniek aan boord van de Porsche Taycan, want hij staat op hetzelfde platform. We mogen dan ook rekening houden met een behoorlijk sportief rijgedrag in combinatie met een alleszins redelijke actieradius. Als de E-tron GT het voorbeeld van de Taycan volgt, zorgt een 93,4 kWh accupakket voor de stroomopslag en moeten we denken aan pakweg 450 km rijbereik op een volledige lading. Dat zijn ongeveer dezelfde cijfers als waar de E-tron GT Concept al mee kwam. Die beschikte overigens over twee elektromotoren (voor en achter), die gezamenlijk een vermogen van 590 pk leverden. Een sprint naar 100 km/h is daarmee in 3,5 seconden achter de rug. Cijfers die niet ondenkbaar zijn voor de productieversie. Later dit jaar weten we meer en in 2021 komt de auto op de markt.