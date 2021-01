Audi E-tron GT dit voorjaar bij de dealers

Audi stelde tijdens de Los Angeles Auto Show in 2018 de E-tron GT Concept aan het publiek voor. Dat studiemodel fungeerde als zeer nauwkeurige vooruitblik op een eerste 'lage' E-tron, een heel ander soort EV dus dan de reeds bekende E-tron (SUV) en E-tron Sportback. Een ruime twee jaar na de lancering van het studiemodel verschijnt de E-tron GT al op de markt. De elektrische nieuwkomer beleeft op 9 februari namelijk zijn publieksdebuut en staat niet veel later al bij de Nederlandse dealers.

Audi meldt namelijk dat de E-tron GT dit voorjaar nog bij de lokale Audi-dealer is te vinden. Wie wel in de markt is voor een E-tron GT, kan zijn interesse via een daarvoor op poten gezette website al kenbaar maken. Bestellen kan vanaf februari, al is een vanafprijs of een indicatieprijs vooralsnog niet bekend.

De E-tron GT, wiens designelementen volgens Audi de basis vormen voor alle toekomstige EV's van het merk, is een elektrisch model in de stijl van de A7 Sportback. De E-tron GT Concept was 4,96 meter lang en was daarmee op een haar na zo groot als die reeds bekende A7 Sportback. De E-tron GT komt in ieder geval als heftige RS E-tron GT, een versie die dankzij vier elektromotoren 598 pk sterk is en dankzij overboost tijdelijk een piek van 646 pk en 830 Nm kan halen. De zo'n 2,3 ton wegende RS E-tron GT moet in zo'n 3,5 tellen een snelheid van 100 km/h kunnen bereiken. De RS-versie moet zo'n 400 kilometer actieradius uit zijn 84 kWh grote accupakket kunnen persen.

Voor wie het allemaal niet zo extreem hoeft is er ook goed nieuws. Er komen namelijk ook mildere varianten van de E-tron GT beschikbaar.