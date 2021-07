Audi boekt verkooprecord in eerste halfjaar 2021

In totaal leverde Audi 981.681 auto’s af in de eerste helft van 2021. Daarmee was het afgelopen halfjaar het beste in de historie van het merk, melden de Duitsers. Dat lijkt bijzonder in de herstelperiode van de corona-ellende én temidden van een wereldwijd chiptekort. Toch zien we het de laatste tijd vaker, onder meer bij BMW en Mercedes (Q1) en recenter bij Toyota.

Het verkooprecord behelst niet alleen het eerste halfjaar, maar met 518.853 stuks ook zeker het laatste kwartaal. Audi verkocht in tegenstelling tot Skoda bovendien ook meer in China, met een groei van 38,4 procent. In de VS was die groei nog groter: hier verkocht Audi maar liefst 59,9 procent meer. Dat haalden we in Europa niet, maar met 32,7 procent groei heeft Audi ook hier weinig te klagen. Bovendien steeg het aandeel van plug-inhybrides en volledig elektrische auto’s uiteraard stevig mee. In totaal leverde Audi wereldwijd 80.000 auto’s met een laadpoort af, tweemaal zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Ook SUV’s en andere high-end-modellen deden het bijzonder goed, wat goed nieuws is voor de financiële kant van de zaak. De omzet steeg met 42,7 procent (uiteraard ten opzichte van rampjaar 2020) naar 29,2 miljard. De operationele winst kwam uit op 3,1 miljard, nadat er vorig jaar nog 750 miljoen verlies werd gemaakt. De ‘return on sales’ komt daarmee uit op 10,7 procent, terwijl deze belangrijke waarde vorig jaar nog op -3,7 procent bleef steken.