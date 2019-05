Audi 'bevestigt' ultiem luxe A8

Het gonst al even van de geruchten dat Audi met een extra luxe versie van de A8 komt. Daarmee zou Mercedes-Benz zijn borst mogen natmaken, want Audi zet daarmee vol de aanval in op de extra luxe Maybach-versie van de S-klasse.

Hoewel het tijdenlang om geruchten ging, lijkt Audi de komst van de hyperluxe A8 nu te bevestigen. In een verzamelbericht over een aandeelhoudersvergadering belicht het merk verschillende plannen. Na het benoemen van de komst van plug-in-versies van de A6, A7 en A8 zegt het merk te werken aan “een nieuwe, speciaal op luxe en prestige gerichte variant” van de sedan. Als het goed is, lanceert het merk deze A8 nog voor de jaarwisseling.

Over een naam wordt nog in geen enkele toonaard gesproken, maar ook daar wordt al een tijdje veel over geroddeld. Zo valt de naam ‘Horch’ vaak in de wandelgangen. Dat is een dikke knipoog naar Audi’s oorspronkelijke oprichter, August Horch. Daarnaast werd deze naam al halverwege vorige eeuw gebruikt voor een losstaand merk. Tot 1957 richtte het merk zich op de productie van luxeauto’s.