Audi beprijst plug-ins van Q5

Zojuist kon AutoWeek melden wat de nieuwe Audi S4 en S5 moeten opbrengen. Nu is er meer prijstechnisch nieuws van het merk met de vier ringen. We hebben nu namelijk de prijzen van de Q5 50 TFSI-e én van de Q5 55 TFSI-e te pakken. Inderdaad, de twee nieuwe plug-in versies.

Audi heeft een reeks nieuwe plug-in hybride modellen achter de coulissen staan. Zowel de Q5 als de A6, A7 en A8 maken kennis met nieuwe stekkerversies en het is de enige SUV van het stel, de Q5, die het spits mag afbijten. De Q5 komt op de markt als 50 TFSI-e én als 55 TFSI-e. Wij hebben de prijzen.

Voor de Q5 50 TFSI-e vraagt Audi minstens € 65.750. De stekker Q5 is in dat geval uitgevoerd als Pro Line. Hoger op de uitrustingsladder staat de S Edition, een variant waar Audi minimaal € 67.340 voor wil ontvangen. De Q5 55 TFSI-e is er vooralsnog alleen als Competition. Audi vraagt voor deze uitvoering € 77.950.

Beide stekkerversies zijn vierwielaandrijvers met een 2,0-liter grote TFSI onder de kap, een blok dat samenwerkt met een elektromotor. In de 50 TFSI-e komt het systeemvermogen uit op 299 pk en 450 Nm terwijl de 55 TFSI-e onderaan de streep 367 pk en 500 Nm ophoest. De laatste variant is overigens standaard voorzien van Audi's S-linepakket. Audi claimt een elektrisch rijbereik van meer dan 40 kilometer. In elektromodus is de topsnelheid begrensd op 135 km/h. Schakelen gaat in alle gevallen met een S Tronic-automaat met zeven verzetten. Als 50 TFSI-e sprint de Q5 in 6,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 239 km/h. De 55 TFSI-e heeft de 100 km/h vanuit stilstand met 5,3 tellen iets vlotter op de teller staan. Het accupakket heeft een capaciteit van 14,1 kWh.

Audi schaart zijn plug-ins niet meer onder het E-tronlabel. De term E-tron is voorbehouden aan volledig elektrische modellen.