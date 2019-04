Audi AI:me komt om de hoek kijken

In aanloop naar de opening van de grote autobeurs in Sjanghai, toont Audi een stukje van zijn nieuwe concept-car. De auto moet over enkele jaren in productievorm door grote steden rijden.

Na eerdere schetsen is dit de eerste foto van het productiemodel. De autonome technieken in de zogenoemde AI:me komen tot level 4, waardoor de Audi voor het grootste gedeelte zelf zijn weg bepaalt. Audi belooft veel futuristische nieuwigheden op het gebied van communicatie, entertainment en ontspan-mogelijkheden. De foto laat een bijzondere kristal-vormige afwerking rond de koplampen en in het koetswerk.

Het Duitse merk neemt verder ook plaatselijk nieuws mee naar de Chinese beurs. De E-tron en Q2L E-tron maken samen hun Chinese debuut. Die laatstgenoemde kennen wij niet en is uitsluitend voor de Chinese markt bedoeld. In vergelijking met onze Q2 is zijn Chinese broer 33 millimeter langer. Opmerkelijker nieuws vinden we onder de motorkap, want de Q2L wordt elektrisch aangedreven. Met de 38 kWh-accu komt de Audi na WLTP-metingen 265 kilometer ver.