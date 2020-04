Audi A6 plug-in nu ook als Avant

Audi’s A6 is sinds enige tijd verkrijgbaar als plug-inhybride, maar alleen als sedan. Daar komt nu verandering in, dankzij de A6 55 TFSI e quattro Avant.

De 55 TFSI e Avant deelt z’n techniek uiteraard met de gelijknamige sedanversie van de stekker-A6. Dat betekent dat er een systeemvermogen van 367 pk over de vier wielen wordt verdeeld. De benzinekracht komt van een 2.0 TFSI met 252 pk, de rest is afkomstig van een elektromotor. De hele boel is gekoppeld aan een zeventraps S tronic-automaat.

Het 14,1-kWh-accupakket helpt de forse Avant aan een theoretisch elektrisch bereik van 51 km. Elektrisch rijden kan tot 135 km/h. Het opgegeven verbruik komt op een lekker nietszeggende 1,9 liter per 100 km (1:52,6), die uiteraard prima haalbaar is zolang er veel wordt geplugd. Op stroom verbruikt de auto in theorie zo’n 17,6 kWh/100 km.

Helaas betekent al dat moois wel dat er flink wat bagageruimte moet worden ingeleverd. Audi geeft voor de plug-in-A6 405 liter op, tegen 565 liter voor de reguliere A6 Avant. Met de bank plat gaat er 1.535 liter in de TFSI e, waar een exemplaar zonder accupakket 1.680 liter kan hebben. Wel meldt Audi dat de vlakke laadvloer intact is gebleven.

Aan de buitenzijde is het enige herkenningspunt buiten het typeplaatje uiteraard de laadpoort in het zijscherm linksachter. Die valt nauwelijks op, doordat hij een exacte weerspiegeling is van de tankklep aan de rechterzijde van de auto.

Bij de sedanversie levert Audi net als in de Q5 ook een minder krachtige 50 TFSI e, maar die is in de Avant vooralsnog nergens te bekennen. Gezien het vermogen van de 55-versie vindt Audi het gepast om het S-line exterieurpakket standaard mee te leveren, net als matrix-ledkoplampen, sportstoelen, automatische climate control met vier zones, een sportonderstel, 19-inch lichtmetaal en – helaas, volgens sommigen – privacy glass. Wat dat moois allemaal gaat kosten, is nog niet bekend. Het sedan-equivalent staat in Nederland vanaf € 79.830 op de oprit.