Audi A4 - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De huidige Audi A4 is inmiddels alweer zeven jaar oud en staat op de rol om te worden afgelost . Vergeleken met de BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-klasse valt op dat de instapper van de A4 behoorlijk scherp geprijsd is. Wat krijg je daarvoor terug? Tijd om de A4 voor het eerst te verwelkomen in deze rubriek.

Audi A4 35 TFSI Pro Line

€45.782

Van de Duitse premium middenklassers is de Audi A4 momenteel het oudste model. Wel kreeg de A4 in 2019 een facelift waarbij onder meer de verlichting werd aangepakt en het MMI-systeem op de schop ging. Qua motoren staan er, met uitzondering van de RS4, alleen nog mild-hybride benzine-krachtbronnen op de prijslijst. Dieselmotoren schitteren door afwezigheid. Het aanbod begint bij de 150 pk sterke 35 TFSI met 1.5 viercilinder turbomotor met zeventraps DSG-automaat, die voor het bovenstaande bedrag als Pro Line op de prijslijst staat. Je kunt hem ook als Avant bestellen, dan betaal je minimaal €48.082. De extra ruimte heeft dus zijn prijs.

Zwart-wit

De tijd dat je wieldoppen op een basismodel van een premium middenklasser kreeg zijn voorbij. Audi zet de A4 standaard op 16-inch vijfspaaks lichtmetalen wielen. Die zijn wel een slag kleiner dan bij Mercedes-Benz en BMW, want de C-klasse en 3-serie staan op minimaal 17-inch lichtmetalen wielen. Aan de bumpers kun je niet zien dat je met de instapper van doen hebt. Ook de basis-A4 krijgt namelijk een achterbumper met grote rechthoekige uitlaatsierstukken. Toch blijft er nog genoeg onderscheid bestaan met de duurdere uitvoeringen: de A4 heeft als Pro Line bijvoorbeeld zwarte raamomlijsting voor de zijruiten en ledkoplampen, maar geen led-achterlichten.

Andere zaken die Audi standaard meelevert op de A4 zijn elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels, een licht- en regensensor en parkeersensoren achter. Zonder bijbetaling kun je de A4 bestellen in twee kleuren: het getoonde Ibiswit of Briljantzwart. Is dat niet helemaal je ding, dan kun je voor €1.260 kiezen uit zeven metallic lakkleuren. Wil je daarnaast nog andere wielen dan de standaard 16-inchers? Dan ben je minimaal €700 kwijt voor een setje 17-inch tienspaaks lichtmetalen wielen.

Oude stempel

Binnenin de A4 springt de analoge klokkenwinkel direct in het oog. Dat komt vooral omdat zowel de 3-serie als de C-klasse vandaag de dag een digitaal dashboard hebben. Daar komt nog bij dat het informatieschermpje tussen de tellers standaard geen kleurenscherm is. Dat wekt toch een vrij gedateerde indruk in een voor de rest nog steeds modern ogend interieur. Het MMI-scherm van de A4 is na de facelift alleen nog maar via het touchscreen bovenop het dashboard te bedienen. De Pro Line heeft standaard nog niet het uitgebreidere MMI Plus aan boord, maar de Audi Smartphone Interface met integratie voor Apple CarPlay en Android Auto krijg je er wel bij.

Onder het touchscreen en de ventilatieroosters zit de bediening voor de climatecontrol met drie temperatuurzones. Verder bestaat de aankleding van het interieur van de Pro Line uit met zwart stof beklede stoelen, een met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel met schakelflippers en zilverkleurige sierlijsten. Wat betreft veiligheidssystemen levert Audi de basis-A4 met 'pre sense city', dat bestaat uit een waarschuwing bij botsgevaar en een autonoom noodremsysteem dat werkt tot een snelheid van 85 km/h. Daarnaast bespeuren we eigenlijk alleen cruisecontrol op de lijst met standaarduitrusting. Vergeleken met de BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-klasse, die standaard bijvoorbeeld rijbaanassistentie en verkeersbordenherkenning hebben, is dat wel aan de magere kant.

Voor de overige veiligheids- en assistentiesystemen - zoals een rijbaanassistent - moet je bijbetalen. In het assistentiepakket City bundelt Audi voor €1.459 onder meer parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera, dodehoekassistent, pre sense basic en rear cross-traffic alert. Bij het assistentiepakket Tour krijg je voor €1.073 adaptieve cruisecontrol met een fileassistent, active lane assist, een uitwijkassistent en verkeersbordenherkenning.

Aanvinken

Waar sommige merken het basismodel uitsluiten van bepaalde opties, is dat bij de A4 Pro Line niet het geval. Je kunt in principe alle opties los aanvinken, maar dat drijft de prijs natuurlijk wel behoorlijk op. Je kunt in plaats daarvan ook kiezen voor een duurder uitrustingsniveau. Op de Advanced edition zijn onder meer 17-inch wielen, led-achterlichten met dynamische knipperlichten, sportstoelen vóór, MMI Navigatie Plus en Audi Virtual Cockpit Plus, aluminium raamlijsten en een automatisch dimmende binnenspiegel voor een meerprijs van €1.647 inbegrepen. Op de S edition krijg je voor €4.317 alle opties van de Advanced Edition en een sportonderstel, S Line interieur, 18-inch lichtmetalen wielen en het Audi Sound System met 10 speakers.

Als S edition kost de A4 minimaal €50.099, wat hem ongeveer op hetzelfde niveau brengt als de €50.108 kostende 318i. Dan heb je echter wel een rijker uitgeruste auto voor de deur staan. Als Pro Line heeft de A4 een behoorlijk scherpe vanafprijs, maar dan ontbreken er ook wel wat attributen die de 3-serie en C-klasse wél standaard aan boord hebben.