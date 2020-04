‘Aston Martins hybride V6 ook naar andere modellen’

De hybride aandrijflijn met een in eigen huis ontwikkelde V6 die bij Aston Martin in de spectaculaire Valhalla wordt gemonteerd, maakt op termijn naar verluidt ook zijn opwachting in andere modellen.

De V6 in kwestie is de eerste volledig door Aston Martin ontwikkelde motor sinds 1968, zoals we al eerder mochten concluderen. De Valhalla is een soort light-versie van de Valkyrie en combineert een geblazen 3,0-liter V6 met elektromotoren, zodat een totaal vermogen van rond de 1.000 pk moet ontstaan.

Dat is een beetje veel voor een model als de Vantage of DB11, maar toch denkt Autocar dat een soortgelijke aandrijflijn op de langere termijn de 4,0-liter V8 in (de opvolgers van) die modellen en de DBX moet gaan vervangen.

De V8 in kwestie is afkomstig van AMG. Op dit moment is het blok nog lekker actueel, maar in deze tijden van steeds verder aanscherpende uitstootnormen heeft zo’n motor natuurlijk niet het eeuwige leven. Daarom is AMG naar verluidt bezig met een gehybridiseerde versie van een tot in het extreme opgepepte viercilinder, die de achtpitter op termijn moet kunnen vervangen.

Aston Martin wil getuige de V6 best downsizen, maar een vierpitter zou toch een brug te ver zijn voor de Britten. De aanvankelijk in hypercars gepresenteerde zescilinder zou daarom de oplossing zijn. Aston-CEO Andy Palmer zou hebben gesteld dat zo’n V6 prima in staat is om de V8 te doen vergeten, op voorwaarde dat de elektronica het gebrek aan koppel vaardig compenseert en het motor- en uitlaatgeluid van een gelijkwaardig niveau is.