Aston Martin Valhalla wordt sterkste model in line-up

De Autosalon van Genève was vorig jaar het podium waarop Aston Martin in één klap twee nieuwe voorproefjes liet zien van nieuwe spierbundels met middenmotor: de AM-RB-003 en de Vanquish Vision Concept. De AM-RB-003 kreeg later zijn definitieve naam: Valhalla. Het was al bekend dat deze naar het rijk van Odin in de Noorse mythologie vernoemde krachtpatser een V6 achter de voorstoelen krijgt en Aston Martin geeft nu de eerste informatie vrij over die zescilinder.

Aston Martin grist de achtcilinders die het in auto's als de Vantage toepast uit het magazijn van het Duitse Mercedes-AMG, maar de nieuwe V6 die in de Valhalla komt te liggen is volledig in eigen huis ontwikkeld. De V12's die Aston Martin momenteel gebruikt, zijn in de verte nog doortontwikkelingen van de Duaratecs V6 van Ford. Het is voor het eerst sinds 1968 dat Aston Martin een nieuwe motor vanaf de basis zelf heeft ontwikkeld. De zescilinder draagt intern codenaam TM01, een eerbetoon aan Tadek Marek, in de jaren vijftig en zestig engineer bij Aston Martin.

De zescilinder heeft een inhoud van 3,0-liter en is een machine met een zogenaamde 'hot V'-indeling en dat betekent dat de turbo(s) zich tussen de cilinderbanken bevinden. Dit maakt de motor niet alleen compacter, maar op thermisch vlak ook efficiënter. De krachtbron legt in totaal minder dan 200 kilo in de schaal. In de Valhalla wordt de V6 in ieder geval gekoppeld aan een hybridesysteem. Naast een reguliere hybride is er zeer waarschijnlijk ook sprake van de komst van een plug-in hybride variant. De Valhalla gaat in 2022 in productie en zal zo'n 1.000 pk krachtig zijn.