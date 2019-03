Aston Martin Vanquish Vision is toch een hybride

In Genève verraste Aston Martin door niet één, maar twee middenmotor-supercars op de stand te parkeren. Eerder leek het erop dat één van die twee niet over hybridekracht beschikte, maar nu blijken beide exemplaren te beschikken over elektro-ondersteuning.

Voor een rondje om de nieuwe Astons verwijzen we je graag door naar het vijfde deel van ons beursverslag, maar toch nog even een kleine samenvatting. De Aston Martin Vanquish Vision Concept is een voorbode van een Aston Martin-supercar met middenmotor. Dat is nieuw voor de Britten, die zich tot nu toe vooral hebben beziggehouden met GT-achtige sportauto’s met V8- en V12-motoren voorin. Ook daarvan zijn uiterst sportieve versies, maar met een middenmotor-sportwagen wil Aston Martin nog meer in het vaarwater van de Italiaanse en Britse concurrenten worden.

Met name z’n landgenoten heeft Aston Martin met de nieuwe, getransformeerde Vanquish in het vizier. Desgevraagd geeft het merk aan dat de nieuwe Ferrari F8 Tributo net wat hoger opereert dan de productie-Vanquish. De auto's uit de Sports Series van McLaren blijven dan over als ultieme concurrent, want ook de 540C, 570S en 570GT zitten aan de onderkant van de supercarmarkt.

In tegenstelling tot die McLarens beschikt de Vanquish niet over een V8, maar over een geblazen V6 die ook zal worden ingezet voor de productieversie van de snellere en duurdere AM-RB003-hypercar. In die auto is de V6 gekoppeld aan een elektromotor. In tegenstelling tot eerdere berichten lijkt dat ook bij de Vanquish het geval te zijn. Met een geplande introductie in 2022 is dat wellicht ook niet zo gek, want in dat jaar speelt elektrificatie hoogstwaarschijnlijk een grotere rol in supercarland dan nu.

De twee middenmotor-supercars van Aston Martin vinden hun oorsprong bij de Valkyrie, een hypercar uit de hoogste regionen die Formule 1-techniek naar de straat moet brengen. De AM-RB 003, het witte exemplaar, kan worden gezien als het minder heftige broertje van die auto. Dit is een voorbode van een tweede hypercar, die met een productie-aantal van 500 exemplaren iets minder exclusief wordt en volgens z’n makers iets meer is gericht op comfort en bruikbaarheid.