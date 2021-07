Aston Martin Valhalla: 950 pk sterke hybride supersporter

Aston Martin kondigde in maart 2019 diverse nieuwe modellen aan. Een daarvan was de AM-RB-003, een auto wiens naam al weggaf dat hij door Aston Martin en Red Bull Racing tot stand zou komen. Dat de AM-RB-003 'Valhalla' zou gaan heten, werd al vrij kort daarop bekendgemaakt en ook heeft Aston Martin ons al eens van dichtbij kennis laten maken met een prototype. Nu is echter de definitieve productieversie losgelaten.

De Aston Martin Valhalla is in elk opzicht een indrukwekkende krachtpatser. Het is namelijk de eerste in een hele reeks nieuwe modellen van Aston Martin met de motor achter de voorstoelen. In het geval van de met F1-techniek doorspekte Valhalla is die motor een 750 pk sterke 4,0-liter grote V8 met twee turbo's, een machine die afkomstig is van de planken van AMG. De V8 drijft altijd alleen de achteras aan. Overigens zou de Valhalla aanvankelijk een 3.0 biturbo V6 krijgen.

Maar het blijft niet bij 750 pk. De achtcilinder krijgt namelijk bijval van een 204 pk sterke elektromotor die het gecombineerd vermogen op een heftige 950 pk en 1.000 Nm brengt. Schakelen gaat met een achttraps automaat met dubbele koppeling. De elektromotor verdeelt z'n vermogen normaliter naar zowel de voor- als achteras. Rijd je in elektromodus, dan worden alleen de voorwielen aangedreven. Inderdaad, elektromodus. De Valhalla is namelijk een plug-in hybride. Afhankelijk van de gekozen rijmodus kan ook het volledige elektrovermogen naar de achteras worden gezonden. 950 pk op de achterwielen dus. Succes.

De cijfers liegen er niet om. De Aston Martin Valhalla sprint in 2,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h en noteert een topsnelheid van 330 km/h achter z'n naam. Volgens Aston Martin moet de Valhalla een ronde op de Nürburgring Nordschleife in 6 minuten en 30 seconden kunnen voltooien. Wie lak heeft aan dergelijke prestaties, moet 15 elektrische kilometers uit de 400v-accu kunnen persen.

De Valhalla zelf is gebouwd rond een basis van koolstofvezel en ook de carrosserie is uit de lichtgewicht goedje opgetrokken. Het wagengewicht bedraagt 1.550 kilo. Vanbuiten lijkt de Valhalla sterk op z'n eerder getoonde pre-productieversie, al is er toch het een en ander veranderd. Zo is het bumper- en spoilerwerk aan zowel voor- als achterzijde anders vormgegeven en hoewel de hoog achterop gepositioneerde uitlaatpijpen behouden blijven, zijn ze dichter naar elkaar toe gekropen. Opvallend is hoe Aston Martin de definitieve Valhalla met z'n grotere koplampen en aangepaste grille met horizontale lamellen optisch dichterbij de bestaande modellen van het merk heeft gebracht. De supersporters staat op 20-inch (21-inch achter) lichtmetaal waar zich koolstof keramische remmerij die via brake-by-wire-technologie wordt bediend schuilhoudt.

Dat de Valhalla helemaal actueel is, bewijst de auto niet alleen met z'n hybride aandrijflijn. Aston Martin geeft de Valhalla matrix-ledkoplampen, automatisch grootlicht, een noodremsysteem, adaptieve cruise control, dodehoekdetectie, parkeersensoren en optioneel een 360-graden-camera. Ook is een infotainmentsysteem dat zowel met Apple Carplay als Android Auto kan omgaan van de partij.

Wat het beestje kost? De vraag stellen is hem beantwoorden: veel. De exacte prijs maakt Aston Martin pas later bekend.