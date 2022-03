Aston Martin V12 Vantage: voor de laatste keer!

Aston Martin hangt nog één keer zijn allergrootste motor in zijn kleinste model. We maken kennis met de splinternieuwe Aston Martin V12 Vantage, een tot 333 stuks gelimiteerd uithangbord van Aston Martin's levensvreugde.

De V12 Vantage is terug, maar écht voor het laatst. Aston Martin durft het nog één keer aan om zijn grootste krachtbron in zijn instapmodel te hangen. De Vantage was er tot op heden alleen met de bekende biturbo 4.0 V8 van Mercedes-AMG, maar krijgt als V12 Vantage de beschikking over de machtige 5.2 V12 met twee turbo's die je kent van auto's als de DB11 en DBS Superleggera. De 510 pk sterke reguliere Vantage rijdt menig supercar dan ook eenvoudig het snot voor ogen.

De 333 exemplaren die Aston Martin van de nieuwe V12 Vantage zijn namelijk 700 pk en 753 Nm sterk. Net als in de V12 Speedster. Daarmee is de twaalfcilinder in de V12 Vantage iets minder krachtig dan de DBS V12 Superleggera waarin het blok 725 pk en 900 Nm naar de achterwielen stampt. Wel is de V12 Vantage in één klap de sterkste Vantage ooit. Hij dendert in 3,4 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) en moet een topsnelheid van 322 km/h kunnen halen. Op papier is de V12 Vantage niet eens indrukwekkend veel sneller dan de bestaande Vantages met V8. De Vantage met V8 sprint - met automaat - in 3,6 seconden naar de 100 km/h en haalt een topsnelheid van 314 km/h.

Geen V12 Vantage zonder de nodige optische opsmuk en dus heeft Aston Martin ook van het uiterlijk van de jongste incarnatie van zijn knotsgekke telg een optisch feestje gemaakt. De spoorbreedte van de V12 Vantage is 4 centimeter groter dan die van de reguliere Vantage en dus heeft Aston Martin de V12 een zogenoemde 'widebody' gegeven. De V12 Vantage oogt opvallend uitbundiger dan zijn voorganger. Aston Martin geeft 'm een grotere grille, rondom spoilers en lipjes en onderaan de achterkant zien we een heftige achterbumper met twee centraal geplaatste knalpijpen. Minstens zo opvallend is de enorme achterspoiler die op de klep prijkt. Van subtiliteit is weinig sprake meer. Het spoilerwerk levert de V12 Vantage op topsnelheid tot ruim 200 kilo aan neerwaartse druk op.

Om het gewicht van de V12 Vantage door de komst van de grotere V12 niet teveel te laten stijgen, heeft Aston Martin onder meer koolstofvezel gebruikt voor de voorbumper, motorkap, voorschermen en achterklep. Ook het uitlaatsysteem zorgt voor een gewichtsreductie en wel van ruim 7 kilo.

De Aston Martin V12 Vantage heeft een achttraps automaat van ZF, een machine die het vermogen via een mechanisch sperdifferentieel naar de achterwielen stuurt. Adaptieve dempers? Van de partij, hetzelfde geldt voor nieuwe veerpootbruggen. De veren zijn voor en achter respectievelijk 50 en 40 procent stijver dan die van de Vantage V8. De standaard koolstofkeramische remmerij moet de V12 Vantage weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Deze remmen leveren de top-Vantage overigens een gewichtsbesparing op van 23 kilo. Wie het wil, kan ook nog eens speciale lichtgewicht wielen bestellen die het gewicht met nog eens 8 kilo terugdringen.

Hebberig geworden? Dan moeten we je teleurstellen. Alle 333 te bouwen exemplaren zijn al vergeven. De vorige V12 Vantage was er ook als Roadster. Of Aston Martin ook het dak knipt van de nieuwe V12 Vantage, is nog niet duidelijk.