Aston Martin V12 Speedster eert DBR1

De tot slechts 88 exemplaren gelimiteerde V12 Speedster wordt namelijk voorzien van een wel heel duidelijke knipoog naar het verleden. De foto's spreken wat dat betreft eigenlijk al voor zich. De auto is gespoten in dezelfde kleur als Aston Martins meest succesvolle raceauto ooit, de DBR1 uit de jaren 50. Het groene kleurtje heet toepasselijk 'Aston Martin Racing Green' en ook de witte stip waar het racenummer in hoort te staan op zowel de zijkanten als de motorkap is aanwezig. Verder heeft-ie verchroomde lamellen in de grille en accenten in de lederen bekleding in dezelfde groene kleur.

Verder ligt er uiteraard een wereld van verschil tussen de V12 Speedster en de DBR1. De DBR1 had bijvoorbeeld een 3,0-liter zes-in-lijn, waarmee een topsnelheid van dik 240 km/h. De V12 Speedster trekt maar liefst 700 pk uit een 5.2 twaalfcilinder met turbo en trekt door tot 300 km/h. Hij is ook iets minder zeldzaam dan de DBR1, aangezien er daar maar vijf van gemaakt zijn. In 2017 werd er eentje voor omgerekend ruim € 25 miljoen geveild. De V12 Speedster is wat dat betreft met z'n € 880.000 eigenlijk zo duur nog niet.