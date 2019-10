Aston Martin DBX biedt warme wintersportvoetjes

Het Britse merk geeft daardoor tegelijkertijd vast een klein stukje van het interieur vrij om de hele rits accessoirepakketten te presenteren. Daarbij wordt duidelijk dat de bagageruimte 632 liter slikt. Handig als je het huisdierenpakket bij je nieuwe DBX hebt besteld, want die is vooral gericht op het vervoeren van alle formaten honden. Vink je dat pakket aan in het boekje, dan overhandigen de Britten je een beschermmat voor de achterbumper, een hondenkussen in de achterbak en een ‘draagbare wasser’. Wat we ons bij dat laatste precies moeten voorstellen, weten we niet. Het merk stelt dat het geschikt is om vieze honden in je kofferbak tot het verleden te doen behoren.

De DBX is niet alleen geschikt voor honden, maar ook voor de wintersport. Als onderdeel van een skipakket levert het favoriete merk van James Bond onder andere een skischoenenwarmer, zodat je bovenaan de piste met warme voetjes kunt beginnen. Voor je reisbagage biedt Aston Martin ook uitkomst. Een uitgebreid reisassortiment behelst tot zes stukken bagagedragers met onder meer twee grote en twee kleine koffers en twee tassen. Dat alles afgewerkt ‘met de materialen en stiksels die de elegantie van Aston Martin onderstrepen’, aldus de trotse Britten.

Verder behoren dakdragers voor surfplanken, ‘event seating’ voor een picknick vanuit de kofferbak en zadeltassen voor over de middenarmsteunen van de achterpassagiers (zie afbeelding 6) tot de mogelijkheden. Mocht je willen jagen? Dan kun je een jachtgeweerhouder bijbestellen. Dit is slechts een selecte greep uit de lange lijst van accessoires. Word je hier warm van of willen je voeten het er warm van krijgen en ben je opzoek naar een SUV met 550 pk? In de eerste helft van 2020 start Aston Martin met de leveringen van de DBX.

Het merk uit het Engelse Gaydon, dat eerder alleen sportieve en luxueuze coupés, sedans, raceauto’s en cabrio’s bouwde, boort met de DBX een voor Aston Martin nieuw segment aan. Toen de geruchtenmolen over de auto voor het eerst ging draaien in 2015, bood alleen Porsche de Cayenne. Inmiddels hebben onder meer Maserati, Lamborghini, Bentley, Rolls-Royce een aanbieding in het segment en heeft Ferrari ook kenbaar gemaakt met een SUV te komen. Na jarenlange speculaties en teasers is het binnenkort zover: Aston Martin doet ook mee.