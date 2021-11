Aston Martin DBX als rijdend exces

Tuners doen niets anders dan auto's volhangen met uitbundig spoilerwerk, maar de mate waarin Mansory het design van de Aston Martin in een bak koolstofvezel opzetstukken heeft verdronken is van een heel ander kaliber.

Mansory is niet bepaald de meest subtiele tuner van autoland. Het bedrijf maakt heftig aangepaste auto's voor wie zijn mate van geluk ogenschijnlijk afmeet aan het formaat en de hoeveelheid spoilers en vleugels. Deze wel heel extreem uitgevoerde Aston Martin DBX is daarvan het ultieme uithangbord.

Het 250 koppen tellende werknemersbestand van Mansory heeft de afgelopen maanden ongetwijfeld druk getekend en gezaagd in koolstofvezel, maar of het eindresultaat ook geslaagd is, laten we maar even in het midden. De extreem bespoilerde DBX heeft schreeuwerig bumperwerk, een widebodykit en over twee verdiepingen verspreide achtervleugels. Onderaan de achterzijde nemen we een diffuser waar met in het midden ervan twee knalpijpen. Het gevaarte staat op 24-inch lichtmetaal, dat dankzij motorische aanpassingen ook nog eens veel sneller ronddraait.

Mansory pompt de van nature 550 pk en 700 Nm sterke 4.0 biturbo V8 namelijk op tot 800 pk en 1.000 Nm koppel. Daarmee dendert de ruim 2,2 ton wegende SUV in 3,8 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De snelheidsbegrenzer klapt er bij 325 km/h in. Interessant cijfer: per gereden kilometer pompt de Mansory Aston Martin DBX 347 gram C02 kilometer de lucht in. Het gemiddeld verbruik bedraagt dan ook 16,7 l/100 km.